Yeşilay dergisinin temmuz sayısının kapağını İrem Yaman tasarladı - Son Dakika

Yeşilay dergisinin temmuz sayısının kapağını İrem Yaman tasarladı

Yeşilay dergisinin temmuz sayısının kapağını iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman tasarladı.

Yeşilay dergisinin temmuz sayısının kapağını iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman tasarladı.

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Tasarımıyla Yeşilay'a gönül verenlere seslenen milli sporcu, pozuyla şampiyonlara yakışır büyüklükte bir adımın fotoğrafını kapağa taşırken, sağlıklı yaşama önem veren herkese "Gönüllü olmak için büyük bir adım at!" çağrısında bulundu.

Sağlıklı yaşam ve sporun bir bütün olduğunu belirten İrem Yaman, "Yeşilay'ın ilke ve amaçları, spor ile aynı çatı altında birleşmesini sağlıyor. Çünkü spor da gençlerin, beden ve ruh sağlığını tahrip eden her türlü bağımlılıktan uzak durmalarını sağlayıp, kendilerini ifade etme ve içlerindeki gücü keşfetme olanağı veriyor. Yeşilay'a iyi ve sağlıklı yaşamın elçisi olma rolünü üstlendiği için bir sporcu olarak teşekkür ediyorum ve herkesi gönüllü olmak için büyük bir adım atmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşilay, 100. yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk olarak ressam Devrim Erbil'in Haliç'i resmettiği eseri derginin mart sayısının kapağında yer alırken, nisan sayısının kapağını şarkıcı Aydilge, mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı. Derginin haziran kapağında ise sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Cennette Bir Gün" adlı eseri yer aldı.

İrem Yaman, Yeşilay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeşilay dergisinin temmuz sayısının kapağını İrem Yaman tasarladı - Son Dakika Spor
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