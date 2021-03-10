Yeşilçam'ın emektar oyuncusu: Ali Sururi - Son Dakika

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu: Ali Sururi

10.03.2021 12:21
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu: Ali Sururi, System.String[]

"Ankara Ekspresi", "Zühtü", "Bülbül Ailesi" ve "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" filmlerinde rol alan usta oyuncu Ali Sururi, yaşama veda edeli 23 yıl oldu.

"Ankara Ekspresi", "Zühtü", "Bülbül Ailesi" ve "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" filmlerinde rol alan usta oyuncu Ali Sururi, yaşama veda edeli 23 yıl oldu.

Birçok tiyatrocu yetiştirmiş Sururi ailesinin bir ferdi olan sanatçı, 8 Ocak 1913'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Sururi, Galatasaray Lisesi ve St. Joseph Koleji'nde okuduktan sonra sesi güzel olduğu için kaydolduğu İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nü bitirdi.

Şimdiki adıyla İstanbul Şehir Tiyatrosu olan Darülbedayi'de 1935'te sahnelenen "Yarasa" operetiyle sanat yaşamına başlayan Sururi, ayrıca Halk Opereti Topluluğu ve Muammer Karaca Tiyatrosunda da görev aldı.

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin amcası olan Ali Sururi, Celal Sururi, Toto Karaca, Muzaffer Hepgüler ve Vedat Karaokçu ile 1953'te kurduğu İstanbul Tiyatrosu'nda unutulmayan birçok oyun sahneledi. İstanbul Tiyatrosunun kuruluşundan bir süre sonra, aynı tiyatroda oyuncu olan Alev Sururi ile evlendi.

Sinemaya 1943'te başladı

Usta sanatçı, yeğeni Gülriz Sururi'nin Edith Piaf'ı oynadığı "Kaldırım Serçesi" adlı oyunda da rol aldı. Aynı oyunun 1989'da yapılan 4 bölümlük televizyon dizisinde ise Piaf'ın babasını Sururi canlandırdı.

Sinemaya 1943'te, Şadan Kamil'in yönettiği "On Üç Kahraman" filmi ile adım atan sanatçı, daha sonra "Ankara Ekspresi" (1952), "Zühtü" (1976), "Bülbül Ailesi" (1976), "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" (1976), "Meryem ve Oğulları" (1977), "Neşeli Günler" (1978), "Hasret Sancısı" (1982) ve "Sultanoğlu" (1986) filmlerinde rol aldı.

Başarılı oyuncunun unutulmayan rolleri arasında "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" filmindeki "Patron Memduh Bey", "Bülbül Ailesi" filmindeki aile babası "Hazım Bey", "Delicesine" adlı yapımdaki "Saim" karakteri ve "Arabacının Aşk"ında canlandırdığı "Fabrikatör Nafi Bahtıkara" karakteri yer aldı.

Yeşilçam'ın emektar karakter oyuncusu Ali Sururi, 1986'dan sonra sinemadan uzaklaştı ve eşi ile Bodrum'un Torba mahallesine taşındı.

Yaşamının son yıllarında böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlı yaşayan sanatçı, 1998'de 85 yaşındayken vefat etti ve Bodrum'da Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının eşi Alev Sururi de 15 yıl sonra eşinin yanına defnedildi.

Sururi'nin rol aldığı filmler şöyle:

"Kaldırım Serçesi", "Sultanoğlu", "Sekreter", "Hasret Sancısı", "Neşeli Günler", "Çifte Nikah", "Vur Gözünün Üstüne", "Hırsız Milyoner", "Meryem ve Oğulları", "Gülünüz Güldürünüz", "Aşk Dönemeci", "Adalet", "Zühtü", "Tuzak", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Kana Kan", "Delicesine", "Deli Şahin", "Can Pazarı", "Bülbül Ailesi", "Arabacının Aşkı", "Ah Dede Vah Dede", "Curcuna", "Aman Ne Gırgır", "Battal Gazi Geliyor", "Çılgınlar Cehennemi", "Son Baskın", "Ankara Ekspresi", "On Üç Kahraman"

Ali Sururi, Yeşilçam, oyunlar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeşilçam'ın emektar oyuncusu: Ali Sururi - Son Dakika


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