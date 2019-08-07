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Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında sona gelindi

13 dakika önce

Sivas'ta yapımına bir süre önce başlanan yetenek ve beceri merkezi inşaatında sona gelindi.

Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında sona gelindi, System.String[]
Sivas'ta yapımına bir süre önce başlanan yetenek ve beceri merkezi inşaatında sona gelindi.

Sivas kent merkezi Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan ve yapımında sona gelinen Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında Sivas Valisi Salih Ayhan incelemelerde bulundu. Yapımında sona gelinen merkez, yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca ödenek desteği sağlanan, iş ve işlemleri de Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan Yetenek ve Beceri Merkezi hakkında bilgi alan Vali Ayhan, derslikleri ve donatıları gezerek, yeni eğitim binasının Sivas'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta eğitim alan öğrencilerin yeteneklerini çağın gerektirdiği en üst düzeyde geliştirecekleri, öğretmenlerin ise yenilikçi eğitim uygulamalarını tanıyıp okullarında uygulayacakları ve kendilerini geliştirecekleri bir merkezin şehrimizde hayata geçeceğini söyledi.

Sivas Yetenek ve Beceri Geliştirme Merkezi Projesi ile yetenek taramasından geçirilen öğrencilerin farklı disiplinlere ait özel eğitimler alacağını vurgulayan Vali Ayhan, "Bunun dışında merkezdeki eğitimlere, belirli bir plan dahilinde okullardan öğrenci grupları da katılabileceklerdir. Atölyelerin ve sosyal alanların bir arada bulunduğu proje, Türkiye'de bu alanda uygulan projeler içerisinde özgün bir yere sahiptir" dedi.

Merkezin yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete geçeceğini hatırlatan Vali Ayhan, "Merkezde; robotik kodlama, astronomi, mekatronik, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları, yabancı dil, drama, iletişim (radyo-tv), geleneksel el sanatları ve ahşap atölyeleri olacak. Ayrıca planeteryum, sanal gerçeklik, kitap kafe ve konferans salonu da yer alacak. Ülkemizde ilk olan Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi, çocuklarımızın ufkunu açacak. Bodrum, zemin ve asma kat olmak üzere 3360 m alandan oluşan merkezin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SİVAS
Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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