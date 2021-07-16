YHT ile bağlantılı "Eskişehir Gar-Bursa-Eskişehir Gar" hattında kombine yolcu taşımacılığı ihalesi yapılacak

Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul-Ankara ve Konya-İstanbul-Konya hatlarında işletilmekte olan yüksek hızlı trenlerle (YHT) bağlantılı "Eskişehir Gar-Bursa-Eskişehir Gar" hattında otobüslerle kombine yolcu taşımacılığı işi ihalesi gerçekleştirilecek.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu hatta yükleniciye ait otobüslerle kombine yolcu taşımacılığı ve tren bilet satış hizmetlerinin 1 yıl yürütülmesi işine ilişkin ihale "açık ihale usulü" ile yapılacak.

Tekliflerin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 26 Temmuz 2021 saat 14.30'a kadar verilmesi gerekiyor.

İhale dokümanı bedeli 100 lira, geçici teminat bedeli de 100 bin lira olarak belirlendi.

İhale, Ankara-Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul-Ankara ve Konya-İstanbul-Konya hatlarında işletilmekte olan YHT'lerle bağlantılı "Eskişehir Gar-Bursa-Eskişehir Gar" hattını kapsıyor.