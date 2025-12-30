Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı - Son Dakika
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye\'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı
30.12.2025 00:39
Yılbaşı alışverişi yapmak için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının dönüşü sınır kapılarını kilitledi; Kapıkule ve Kapitan Andreevo'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş için Edirne'yi tercih ettiği bildirildi.

SINIR KAPILARINDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Bulgaristan'dan yılbaşı öncesi alışveriş için Edirne'ye gelen çok sayıda kişi, alışverişlerini tamamlayarak ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşlerin artmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Yılbaşı ve Bulgaristan'daki resmi tatiller nedeniyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları gözlendi.

"NORMALDE BU KADAR YOĞUN OLMUYOR"

Edirne'de alışveriş yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" dedi.

"YILBAŞINA İYİ GİRMEK İÇİN EDİRNE'Yİ TERCİH ETTİK"

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

  Oğuz Demir Oğuz Demir:
    Vay be neydik ne olduk
  adem baran adem baran:
    yol gecen hanı yazık birzamanlar o bulgarlar türkiyenin askeri üçretine muhtactı
24 saat son dakika haber yayını
