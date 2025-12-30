Akın akın Türkiye\'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş için Edirne'yi tercih ettiği bildirildi.
Bulgaristan'dan yılbaşı öncesi alışveriş için Edirne'ye gelen çok sayıda kişi, alışverişlerini tamamlayarak ülkelerine dönmeye başladı. Dönüşlerin artmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Yılbaşı ve Bulgaristan'daki resmi tatiller nedeniyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları gözlendi.
Edirne'de alışveriş yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" dedi.
Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
