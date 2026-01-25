Yıldırım Sondaj Gemisi Marmara'ya Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yıldırım Sondaj Gemisi Marmara'ya Geçti

25.01.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne gitti.

TÜRKİYE'nin 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, Ege Denizi'nden saat 13.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak gemi saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma-10' ve Sahil Güvenlik botları güvenlik gerekçesiyle eşlik etti. Öte yandan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için Filyos Limanı'na gittiği öğrenildi.

SAKARYA GAZ SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ YER ALACAK

Filyos Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Karadeniz'e gitmesi beklenen Yıldırım sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde görev alması bekleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Denizcilik, Teknoloji, Karadeniz, Çanakkale, Sakarya, Marmara, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım Sondaj Gemisi Marmara'ya Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:57:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Sondaj Gemisi Marmara'ya Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.