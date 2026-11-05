Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yıldız Tilbe\'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yıldız Tilbe\'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı
Haber Videosu

Türk müziğinin renkli isimlerinden Yıldız Tilbe, saçlarında yaptığı değişiklikle yine dikkatleri üzerine çekti. Alışılmışın dışındaki tarzıyla tanınan sanatçı, bu kez uzun saçlarını ateş turuncusuna boyatarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Yeni saçlarını kuaföründe sergileyen Tilbe'nin yaşını konu alan esprili diyaloğu da gülümsetti.

Türk müziğinin kendine has tarzı ve enerjisiyle tanınan Yıldız Tilbe, bu kez saç değişikliğiyle dikkat çekti. Kuaför koltuğuna oturan ünlü sanatçı, ateş turuncusu tonlarındaki yeni saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sahne tarzı ve sık sık değiştirdiği saç modelleriyle tanınan Yıldız Tilbe, imajında bu kez radikal bir değişikliğe gitti. Uzun ve katlı kesim saçlarını canlı turuncu renge boyatan ünlü şarkıcı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.

ATEŞ TURUNCUSU SAÇLARIYLA KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Ateş turuncusu tonlarındaki yeni saçlarıyla objektif karşısına geçen Tilbe, kuaför salonundaki neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Kuaförünün şekil verdiği saçlarını inceleyen sanatçı, yeni görünümünden memnun olduğunu gösterdi.

Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

KUAFÖRÜNE SORDU: KAÇ YAŞINDAYIM?

Görüntülerde kuaförüne esprili bir şekilde "Kaç yaşındayım?" diye soran Yıldız Tilbe, aldığı yanıtla kahkahaya boğuldu. Kuaförünün "28 diyebilirim" sözleri üzerine ünlü sanatçı, "Tamam, anlaştık" diyerek esprili karşılık verdi.

YENİ İMAJIYLA TAKİPÇİLERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yıldız Tilbe'nin yeni saç rengiyle paylaştığı görüntüler, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sanatçının cesur renk tercihi ve eğlenceli halleri takipçilerinin ilgisini çekti.

Yıldız TilbeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu’nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu
Maaş bile bağlanacak Bu ülkede erkek kıtlığı var Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
23:14
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar Liverpool’un kötü serisi 7 maça çıktı
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı
22:54
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:36
Liverpool’a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
21:46
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 01:02:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android