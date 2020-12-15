YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)

15.12.2020 03:46

İYİ PARTİ'NİN 2.

İYİ PARTİ'NİN 2. KURULTAYI'NDA MERAL AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayın düzenlediği Altınpark'a aracıyla gelişinin drone kamera ile takip edilmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in araçtan inişi, kongre salonuna gelişi

Meral Akşener'in delegeleri selamlaması

Meral Akşener'in kongredeki açılış konuşması

İYİ Parti delegelerinin oy kullanması

Meral Akşener'in 1289 oyla yeniden genel başkan seçildiğinin açıklanması

Meral Akşener'in teşekkür konuşması

İYİ Parti delegelerinin genel başkan Meral Akşener'i alkışlamaları

Meral Akşener'in kongre salonundan ayrılması

YÜZ YÜZE EĞİTİM, ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIFLARDA BAŞLADI

Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri

Sıraların ve masaların dezenfekte edilmesi

Koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirleri anlatan uyarılar

Etimesgut'ta açılışa hazırlanan bir ilkokulun dış görüntüsü

Okulun bahçesinde belirlenen fiziki mesafe tedbirleri

Kolonya ve dezenfektan hazırlıkları

Öğretmen ve öğrencilerin aldıkları önlemler

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in okulun açılış zilini çalması

Öğrencilerin okula alınmaları

Sınıfların içinden görüntüleri

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfa gelerek öğrencileri selamlaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yüz yüze eğitimi değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un okul bahçesinde teneffüste çocukların yanına gitmesi (drone kamera ile takip) - İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi (20 Eylül)

ANKARA - İYİ Parti'nin Ankara Altınpark'ta yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultaya tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Yüz Yüze Eğitim, Anasınıfı ve İlkokul 1'inci sınıflarda başladı (21 Eylül)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)
YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)

Meral Akşener, İYİ Parti, Drone, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Dışişleri'nden tuhaf açıklama: Türkiye'ye yaptırımların asıl hedefi Rusya Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 11'i seçildi! Gözler efsane futbolcuyu aradı Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım! Son Dakika: Tüm anaokullarında yüz yüze eğitime geçiliyor Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Son Dakika: ABD, Türkiye'ye uygulanacak S-400 yaptırımlarını açıkladı! Listede bir kurum, 4 de bürokrat var Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayında fena coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer Kudüs'ten çıkarız         
00:35
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması Yunanistan'ı sevindirdi: Memnuniyetle karşılıyoruz         
00:05
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama: Benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek         
21:56
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 04:28:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei