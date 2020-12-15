YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4) - Son Dakika

İYİ PARTİ'NİN 2. KURULTAYI'NDA MERAL AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayın düzenlediği Altınpark'a aracıyla gelişinin drone kamera ile takip edilmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in araçtan inişi, kongre salonuna gelişi
Meral Akşener'in delegeleri selamlaması
Meral Akşener'in kongredeki açılış konuşması
İYİ Parti delegelerinin oy kullanması
Meral Akşener'in 1289 oyla yeniden genel başkan seçildiğinin açıklanması
Meral Akşener'in teşekkür konuşması
İYİ Parti delegelerinin genel başkan Meral Akşener'i alkışlamaları
Meral Akşener'in kongre salonundan ayrılması
YÜZ YÜZE EĞİTİM, ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIFLARDA BAŞLADI
Okullarda alınan Kovid-19 tedbirleri
Sıraların ve masaların dezenfekte edilmesi
Koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirleri anlatan uyarılar
Etimesgut'ta açılışa hazırlanan bir ilkokulun dış görüntüsü
Okulun bahçesinde belirlenen fiziki mesafe tedbirleri
Kolonya ve dezenfektan hazırlıkları
Öğretmen ve öğrencilerin aldıkları önlemler
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in okulun açılış zilini çalması
Öğrencilerin okula alınmaları
Sınıfların içinden görüntüleri
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfa gelerek öğrencileri selamlaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yüz yüze eğitimi değerlendirmesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un okul bahçesinde teneffüste çocukların yanına gitmesi (drone kamera ile takip) - İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi (20 Eylül)
ANKARA - İYİ Parti'nin Ankara Altınpark'ta yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultaya tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.
Yüz Yüze Eğitim, Anasınıfı ve İlkokul 1'inci sınıflarda başladı (21 Eylül)
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4) - Son Dakika