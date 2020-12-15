YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Tahran 'da suikaste uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklama

Muhsin Fahrizade için gösteri düzenleyen öğrencilerin görüntüleri

Maradona'yı anmak için duvar önüne bırakılan çeşitli eşyalar ve kartlardan görüntüler

Hayranlarının bıraktığı çiçekler ve kartlardan görüntüler

Maradona'nın naaşını görmek için sıraya girenlerin görüntüleri

Futbolcu Diego Armando Maradona 'ya ait arşiv görüntüleri

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