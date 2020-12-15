YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)

15.12.2020 04:19

FUTBOL DÜNYASINDAN MARADONA GEÇTİ Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleri Maradona'nın sevenlerinin tezahüratları Bırakılan çiçeklerden görüntüler Maradona'yı sevenlerin ağlaması Maradona sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla anması Maradona'nın evinin önünde mum...

FUTBOL DÜNYASINDAN MARADONA GEÇTİ

Futbolcu Diego Armando Maradona'ya ait arşiv görüntüleri

Maradona'nın sevenlerinin tezahüratları

Bırakılan çiçeklerden görüntüler

Maradona'yı sevenlerin ağlaması

Maradona sevenleri sokağa çıkarak tezahüratlarla anması

Maradona'nın evinin önünde mum yakılması

Maradona'nın naaşının bulunduğu binaya girmek isteyen kalabalıktan görüntüler

Güvenlik önlemlerinden görüntüler

Ağlayan hayranlarından görüntüler

Maradona'nın naaşını görmek için sıraya girenlerin görüntüleri

Tezahürat yapan insanlardan görüntüler

Maradona'nın doğduğu evin önünden görüntüler

Evden görüntüler

Hayranlarının bıraktığı çiçekler ve kartlardan görüntüler

Argentinos Juniors futbol takımı stadyumunun duvarına çizilen Maradona figüründen görüntüler

Maradona'yı anmak için duvar önüne bırakılan çeşitli eşyalar ve kartlardan görüntüler

Maradona'nın hayranlarının Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıtması

Maradona'nın fotoğrafları

MUHSİN FAHRİZADE UĞRADIĞI SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısına uğradığı olay yerinden görüntü

Cenaze töreninden görüntüler

Muhsin Fahrizade için gösteri düzenleyen öğrencilerin görüntüleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı açıklama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in konuşması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOVİD-19'LA MÜCADELEDE YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

- Futbol dünyasından Maradona geçti (25 Kasım)

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.

Muhsin Fahrizade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti (27 Kasım)

Tahran'da suikaste uğrayan İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, İsrail'in hedefindeki kişi olarak öne çıkıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirleri açıkladı (30 Kasım)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı.

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9)

Diego Armando Maradona, Futbolcu, Futbol, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (9) - Son Dakika


Son Dakika

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