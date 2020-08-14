YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti - Son Dakika

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti -YKS birincisi oldu, arabayı kaptı -17 bin kilometrede olan lüks aracı söz verdiği öğrencisine hediye etti YKS birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı IB Bilim Özel Öğretim Kursu...

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

-YKS birincisi oldu, arabayı kaptı

-17 bin kilometrede olan lüks aracı söz verdiği öğrencisine hediye etti

ANKARA - YKS birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı IB Bilim Özel Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, söz verdiği lüks aracını hediye etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile 450 bin değerindeki hediye etti.

Zorlu bir dönemde gerçekleşen YKS'de yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ter döktü. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu endişeyle birlikte sınava hazırlanan YKS birincilerinden Gürkan İnal, gösterdiği başarı sonucu 450 bin liralık lüks otomobille ödüllendirildi.

Covid-19 salgını günlerinde geleceklerine yön vermek için sınavda ter döken üniversite adayları için tercih dönemi de son bulmak üzere. Tüm bu süreçte Ankara'da yaşanan eğitim başarısı Gürkan İnal'ı genç yaşında araba sahibi yaptı.

YKS birincisi İnal ya ODTÜ ya Koç Üniversitesi yolcusu

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden mezun olan Gürkan İnal, üniversite tercih listesinin de hazır olduğunu iletti. Tercihlerini son ana kadar değiştirme imkanı olduğunun ve birkaç değişiklik yapabileceğini belirten İnal, "Başarım dolayısıyla çok mutluyum. Özellikle hocam İlker Nafile'nin sözünü tutarak araba vermesi beni ayrıca mutlu etti. Tercih olarak; Bilgisayar Mühendisliği'nde karar kıldım. Üniversite olarak; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında kararsızım. Saat 23.59'a kadar sürem var. Bu akşam tam kararımı verip onaylayacağım" dedi.

" Araba, iyi bir motivasyon oldu"

TYT sınavından 500 tam puan alarak tercih listesini oluşturan İnal, sınava hazırlandığı eğitim kurumunun sahibi ve aynı zamanda matematik yazarı İlker Nafile'nin "Birinci olana arabamı hediye ediyorum" vaadinin teşvik edici olduğuna değindi. İnal, tüm dönem arabayı kazanma umuduyla sınava sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Aslında birinci olmayı çok beklemiyordum. İlker hocamın birinci olursam arabayı vereceğimi biliyordum. İyi bir motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan ve tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen "1 Ekim 2020 tarihi sonrasında; üniversitelerimizin eğitim ve öğretim takvimlerine başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir" ibaresi dolayısıyla arabayla ilk seyahatinin rotasını belirleyen İnal, "Arabanın ilk nereye gideceğine dair bir seyahat planı yok. İstanbul'da okumaya karar verirsem büyük bir ihtimalle; İstanbul'a gider" dedi.

"Tekrar kontrol etsinler"

Bu sene sınava giren tüm öğrenciler için sonuçların hayırlı olmasını dileyen IB Bilim Özel Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, tercih döneminin son günü hakkında konuştu. Nafile, "Bugün tüm öğrencilerin son olarak tercihlere bir bakmalarını istiyorum. Özellikle onay ekranı çok önemli, onay vermeden ekrandan çıkan öğrenciler olabilir" diye konuştu.

"Tabii ki üzüldüm ama Gürkan'ın başarısının verdiği mutluluk, üzüntümü unutturdu"

Çocukluğundan itibaren hayaller kurduğunu belirten Nafile, öğretmen olduktan sonraki hayalinin de YKS birinci çıkarmak olduğuna değindi. Gençlere, hayallerinden vazgeçmemelerini öğütleyen Nafile, "Zor şartlarda almıştım arabayı. Eski arabamı satmıştım üzerine kredi çekmiştim. 3 yıl boyunca kredi borcunu ödedim. 17 bin kilometrede, sadece evden işe gidip geldim. Araba almak bir hayaldi ve bunu başarmıştım. Şimdi başka bir hayalimi gerçekleştirdim ve Türkiye birincisi oldu öğrencimiz. Çok mutlu ve gururluyum. Bazen soruyorlar, 'Üzüldünüz mü?' diye, tabii ki üzüldüm. Ama Gürkan'ın başarısının verdiği mutluluk bu üzüntüyü tamamen unutturdu" dedi.

"Gürkan'a nasipmiş"

Türk milletinin verdiği sözü tutmak gibi bir özelliği de olduğunu hatırlatan Nafile, arabayı öğrencisine hediye eden öğretmen olarak vatandaşın tepkisini çektiğini söyledi. Daha önce de öğrencilerini dereceye soktuğuna değinen Nafile, "Biz millet olarak bir söz verdiğimizde tutarız. Dolayısıyla ben bunu çok garipsemedim. İnsanlar çok garipsedi, özellikle de sosyal medyada. Yeni bir söz de değil bu, daha önce de söz vermiştim, 'Birinci olana arabamı vereceğim' diye. Daha önce 19'uncu, 60'ıncı, 100'üncü olan öğrencilerim olmuştu. Hepsi de beni arayıp, 'Gürkan'a nasipmiş' dediler. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç, özellikle de pandemi ile her anı çok zordu" ifadelerine yer verdi.

"Aracın muadillerinin 2. El fiyatı 450 bin TL"

Nafile, her öğrencisiyle özenle ilgilendiğini belirterek hediye ettiği aracın neredeyse sıfır bir araca yakın olduğunu aktardı. Nafile, "Aracım 2016 model ve ben sıfır olarak almıştım. Şu an 4 yaşında ve 17 bin kilometrede BMW 5.20İ aracımın modeli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah öğrencime kazasız, belasız binmeyi nasip etsin. Muadillerinin 2. el fiyatı 400-450 bin TL civarında. Eşim arabayı verdiğimi duyunca üzüldü. Ama biliyorsunuz bizim için dünya da 2 tane değerli kadın var, biri annemiz diğeri eşimiz. Aynı gün içerisinde ikisi de arayıp, 'seninle gurur duyuyorum' dediler" diye konuştu.

"Gençlere önerim; sözlerini her zaman tutmaları"

Şu an arabasız kaldığını belirten Nafile, haberi duyan kişilerin olayı maddi olarak değerlendirdiğine değindi. Nafile, gençlere örnek olmak gerektiğini ve olayın bir de manevi boyutu olduğunu söyledi. "Benim söz verdiğim araç buydu. Ben bunu satıp daha uygun bir araç alma yoluna da gidebilirdim ama benim sözüm buydu ve ben sözümü tuttum. Bunun da çok doğal ve normal olduğunu düşünüyorum. Gençlere de sözlerini her zaman tutmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman kaybetmeyeceklerine yürekten inanıyorum" diyerek kurumunda emek veren tüm eğitim çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Bir şampiyondan diğer şampiyona başarı dileği

Türkiye milli formasıyla katıldığı tüm müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden ve 3 kez Olimpiyat Şampiyonu, 5 kez Dünya Şampiyonu, 10 kez Avrupa Şampiyonu olan birçok dünya rekoruna imza atan; kırdığı rekorlar neticesinde 'Dinamo' lakabını elde eden milli halterci Halil Mutlu'da IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni dolayısıyla alanda bulundu. Milli sporcu, YKS birincisi İnal'a Covid-19 selamı vererek, başarılar diledi. Milli halterci Mutlu, "Başarılı olan bir genç kardeşimiz var. Biz de zamanında başarılı olduktan sonra çok ödüllendirildik. Ödüllendirilmekten ziyade sözlerin yerine getirilmesi çok önemli. Öğrenci kardeşimizi ve IB Bilim'i kutluyorum" dedi.

"Şampiyonluk mayomu hak edene veririm"

2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunda IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda öğrenim görecek öğrencilere de birinci olmaları durumunda sürprizleri olabileceğini söyleyen Mutlu, "Üstümüze düşen görevi yaparız. Şampiyonluk mayolarını hak edene veririz" ifadelerini kullandı.

"Babam dünyada başıma gelen en güzel şey"

Aracın devir teslim töreni sırasında babası İlker Nafile'ye gurur dolu gözlerle bakan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Masal Nafile ise, bir dahaki aracın yabancıya gitmemesi için derslerine sıkı çalıştığını söyledi. Masal Nafile, "Babamla, Türkiye birincisi çıkardığı için gurur duyuyorum ama arabayı verdiği için üzüldüm. Üniversite sınavını kazandığımda babam bana da araba alacağı sözünü verdi. Ben de o yüzden şimdiden çok sıkı çalışacağım. Başka bir babam olsun istemezdim. Babam dünyada başıma gelecek en güzel şey" dedi.

Arabayı hediye edeceği kesinleştiğinde kızıyla ilgili komik bir anıyı paylaşan İlker Nafile, "Arabanın hediye edileceği açıklandığı ilk gün akşam eve geldiğimde 'kızım ne yapıyorsun?' diye sordum. 'Bundan sonraki araba yabancıya gitmesin diye çalışıyorum baba' dedi" ifadelerini kullandı.

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Araba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor         
16:55
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı         
12:09
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak         
11:40
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu         
11:32
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 21:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei