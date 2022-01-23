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Yoğun kar sebebiyle Bolu girişleri trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Yoğun kar sebebiyle Bolu girişleri trafiğe kapatıldı

23.01.2022 22:04
Yoğun kar sebebiyle Bolu girişleri trafiğe kapatıldı

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Gerede ve Düzce girişleri araç trafiğine kapatıldı.

Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Gerede ve Düzce girişleri araç trafiğine kapatıldı.

Bolu'da, etkili olan kar yağışı sebebiyle kentin TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Gerede ve Düzce girişleri araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve temizleme çalışması yaptığı güzergahlarda il sınırına giren araçların çıkışı TEM Otoyolu üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

"Yol güvenli hale gelince trafiğe açılacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yolun güvenli hale getirildiğinde yeniden trafiğe açılacağını belirterek, "Olaya can ve mal güvenliği açısından bakıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her şeyin ötesinde. Aşırı kar yağışı, buzlanma tipi ve bir taraftan kar açma, yol açma çalışmaları, buz çözme çalışmaları sebebiyle Bolu'nun bütün girişlerinde geçici olarak trafik şimdilik durdurulmuş vaziyette. İstanbul, Ankara ve diğer tüm istikametler şu anda trafiğe kapalı. Diğer illerin valilikleri ile de görüştük. Bu kapsamda Bolu iline girişleri kapatmış vaziyetteyiz. Yol açma çalışmalarımız sürüyor. Yol güvenli hale geldiğinde tekrar trafik elbette açılacaktır" dedi.

"İl sınırına girenler kontrollü olarak çıkarılıyor"

Yolun trafiğe kapatılmasından önce il sınırına giren sürücülerin kontrollü olarak çıkarıldıklarını söyleyen Ümit, "Bolu sınırları içerisine girmiş olan vatandaşlarımızın imkanları ölçüsünde tek şerit olmak ve kontrollü olmak şartıyla il dışına çıkarmaya gayret ediyoruz. Ama Bolu sınırları içerisinde olan tüm vatandaşlarımız bizim misafirimiz. Aynı zamanda biz onları ikamet bakımından hem de iaşe bakımından misafir edebiliriz. Gerekli tedbirlerimizi aldık. İlgili arkadaşlarımız da çalışıyoruz. Şu anda trafiği durdurmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Yolun ne zaman açılacağını söylemek zor"

Kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceğini ifade eden Vali Ümit, "Yolun ne zaman açılacağı ile ilgili bir şey söylemek zor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre bu 1950 yılından beri en yoğun kar yağışı. Çok ciddi bir kar yoğunluğu var tüm yol güzergahlarında. Sadece otoyol için değil. D-100 karayolu için de aynı kurallar geçerli. Otoyol ve D-100 karayolunu kullanarak İstanbul ve Ankara istikametine giden tüm araçları girişlerde bloke etmek mecburiyetindeyiz. Bir taraftan yol açma çalışmalarını sürdüreceğiz. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre, sabaha karşı 03.30'a kadar bu yağış devam edecek. Ondan sonra sabah 10'a kadar bu yağış etkisini azaltacak verilere göre. Bu tahminler eğer gerçekleşirse tabii ki yollar açılacak. Yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız" dedi.

(Faruk Çidem/İHA)

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D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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