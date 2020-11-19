Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo - Son Dakika

Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo

19.11.2020 14:03
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo, System.String[]

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Atatürk Devlet Hastanesine 60 bin adet eldiven hibe edildi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Atatürk Devlet Hastanesine 60 bin adet eldiven hibe edildi. Programda konuşan Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun, "Türkiye gibi Zonguldak'ta çok yoğun pandeminin etkisi altında herkese aynı şeyi söylüyoruz maskenize, mesafenize hijyeninize dikkat edin zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın yaşlıları koruyun yaşlılar çok çok önemli gelen hastaların yaş oranları maalesef yüksek" dedi.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Atatürk Devlet Hastanesine 60 bin adet eldiven hibe edildi. Sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi önünde koruyucu malzemelerin teslimi için tören düzenlendi. Törende konuşan Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman arkasındayız ve her zaman olmaya devam edeceğiz. KOrkonavirüs tedavisi gören hastalarımız ekiplerimiz tarafından takip edilip plazma cihazımız geldi. Türk Kızılayı olarak 30 vilayetimizde plazma alıyoruz. Zonguldak vilayetimizde bu illerden bir tanesi 6 Kasım itibariyle plazmada almaya başladık. Hastanelerimizde yatıp tedavi gören hastalarımız takip edip kan merkezimiz çağırıp onlarında plazmalarını almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Zor bir dönemden geçiyoruz; sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Türk Kızılay'ına destek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun, koronavirüs haritasının Zonguldak'ta yoğun olduğunu söyledi. Zorunlu kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısı yapan Tosun, "Biz sürekli başkanımızla irtibat halindeyiz bugüne kadar bizlere yardım ve destekleri oldu. En son konuştuğumuzda eldiven konusunda sıkıntımız olduğunu söyleyince bugün eldiven tedariki konusunda Kızılay tarafından yeteri kadar yapıldı. Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50'ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızda açıkladı tedbirlerin artacağı malum bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaşı riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor. Şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Zor bir dönemden geçiyoruz sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kızılay bizim olmazsa olmazımız. Başkanımızın belirttiği plazma çok önemli biz bunu daha önceden Bolu'da hallediyorduk. Burada olması bizim için çok büyük bir avantaj pandeminin dışında da diğer hastalıklarımızda devam ediyor. Kan hastalıkları var kan ihtiyaçları sürekli oluyor. Kan ihtiyacı başına gelmeyen kanın ne kadar önemli olduğunu anlayamayabilir. Vatandaşlarımız kan vererek bu dönemde sağlıkçılar kadar ortaya bir başarı koymuş olurlar. Biz geçen dönem vatandaşlarımızdan sanayi kuruluşlarımızdan ve esnaflarımızdan önümüzdeki dönemlerin ne olacağını bilemiyoruz. İnşallah bu pasif daireden bir an önce kurtuluruz. Şuanda Türkiye gibi Zonguldak'ta çok yoğun pandeminin etkisi altında herkese aynı şeyi söylüyoruz maskenize, mesafenize hijyeninize dikkat edin zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın yaşlıları koruyun yaşlılar çok çok önemli gelen hastaların yaş oranları maalesef yüksek. Son durum bu" diye konuştu. - ZONGULDAK

Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo
Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kızılayı, Zonguldak, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğunluk haritası kırmızıya dönen Zonguldak'ta ürküten tablo - Son Dakika


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