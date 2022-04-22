YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır"

22.04.2022 20:18

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır"VAN Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır"

VAN Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin ülkenin nadide kuruluşları olduğunu belirterek, "Üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlılarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Van'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Van Ferit Melen Havalimanında bölge rektörleri tarafından karşılandı. Daha sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesine geçen ve burada akademisyenler tarafından karşılanan Başkan Özvar, sergilenen halk oyunları gösterisini bir süre izledi. Ardından rektörlük şeref defterini imzalayan Başkan Özvar, rektörlük makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin içinde bulunduğu durumu yakından takip etmek, üniversite yönetimi, senato üyeleri ve öğrencilerle bir araya gelerek yükseköğretimin geleceği hakkında istişare etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Van'daki üniversitenin yarım asır tarihiyle Türkiye'nin yükseköğretimine hizmet ettiğini ifade eden Başkan Özvar, "Bugün burada mücavir illerimizde bulunan üniversite rektörlerimizle birlikte bölgesel, iktisadi, kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunacağız. Üniversitelerden beklediğimiz en önemli misyonların başında bulundukları şehrin iktisadi gelişmelerine, sınai kalkınmalarına, bilgi birikimiyle, beşeri sermayeleriyle, kadrolarıyla destek vermeleridir. Sadece rektörlerimizle toplantı yapmayacağız. Aynı zamanda bölgenin ileri gelen ticaret ve sanayi kuruluşlarıyla bir araya gelmek suretiyle muhtemel işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunacağız. Ziyaretlerimiz bu çerçevede devam edecektir. Üniversiteler bizlerin baş tacıdır. Bu anlamda ülkemizin nadide kuruluşlarıdır. Üniversitelerin gelişmesi, kalkınması, eğitim öğretim ve araştırmada kalite standartlılarının yükseltilmesi YÖK olarak en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, daha sonra bölge üniversitesi rektörleriyle (Van Hakkari, Bitlis Eren, Muş Alparslan, Ağrı İbrahim Çeçen, Iğdır, Batman Siirt ve Bingöl) senato salonunda bir araya geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversiteler bizlerin baş tacıdır
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversiteler bizlerin baş tacıdır
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversiteler bizlerin baş tacıdır
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversiteler bizlerin baş tacıdır

YORUMLAR
500
VANTB'de süt tankı teslim töreni VANTB'de süt tankı teslim töreni Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu

Üniversiteler, Erol Özvar, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: 'Üniversiteler bizlerin baş tacıdır' - Son Dakika


Son Dakika
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:38 Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:34 İsim vermeden Ümit Özdağ'ı hedef alan İçişleri Bakanı Soylu: Tımarhanede olması gereken adam
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
19:16 Sahur yemeğini yedikten sonra karısını öldürmüştü! Polisler gelene kadar yanında bekledi
18:18 Galatasaray Başkanlık seçimi için tarih verdi!
18:08 İntihar eden Emre Yıldır'a yıllarca cinsel istismarda bulunmuştu! Akrabası olan Vedat Tarhan serbest kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 20:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: "Üniversiteler bizlerin baş tacıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement