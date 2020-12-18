YÖK'ten 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanı - Son Dakika

Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı

Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu

Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm