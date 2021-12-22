"Yol" adlı bir konser programı düzenlenecek - Son Dakika

2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ile "Hacı Bektaş Veli Yılı" olması dolayısıyla düzenlenen konserde Kültür Bakanlığı sanatçıları, Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin akademisyenleri ile öğrenciler ve alanlarında birbirinden kıymetli müzisyenler sahne alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması dolayısıyla 2021 yılını, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ile Hacı Bektaş Veli'nin de vefatının 750. yıl dönümü dolayısıyla 2021'i "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan etmişti.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI, AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİ VE MÜZİSYENLER SAHNE ALACAK

Karatay Belediyesi de bu kapsamda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Karatay Belediyesi; Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli temalı "Yol" adlı bir konser programı düzenliyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek konsere Kültür Bakanlığı'na bağlı sanatçıların yanı sıra Konya ve Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler ve müzisyenler katılacak.

24 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin yanı sıra Ahmet Yesevi, Kul Himmet, Aşık Ekberi, Şah Hatayi ile daha pek çok önemli ismin kaleme aldığı 15 bestelenmiş eser, korolar ve solistlerin oluşturduğu toplam 35 kişilik sanat ekibi tarafından seslendirilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak Konya'nın kültür ve sanatına katkı yapmayı sürdürdüklerinin altını çizerek tüm Konyalı müzikseverleri 24 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Mevlana Kültür Merkezi'ne beklediklerini ifade etti.