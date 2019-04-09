Son Dakika Haberleri: Yol Belgeseli "Saz" Festivalde Yoğun İlgi Gördü

Yol Belgeseli "Saz" Festivalde Yoğun İlgi Gördü

1 saat önce

Stephan Talneau'nun ilk uzun metrajlı filmi "Saz", 38. İstanbul Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Yol Belgeseli
Stephan Talneau'nun ilk uzun metrajlı filmi "Saz", 38. İstanbul Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

İKSV tarafından düzenlenen festivalde dünya prömiyerini yapan film, "Musikişinas" bölümünde üç ayrı seansta gösterildi. Filme sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Film, Berlin'de yaşayan Polonyalı kadın müzisyen Petra Nachtmanova'nın, sazın öyküsünü araştırmak üzere Berlin'den Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'a uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Türkçe dahil sekiz dili iyi derecede konuşan Nachtmanova'ya, yüzlerce yıldır kuşakları bir araya getiren sazı araştırmak üzere yaptığı yolculukta, Erdal Erzincan, Erkan Ogur, Murat Ertel, Şavaklı Ayşe, Mübariz Aliyev, Telli Turnalar, Özgür Fırat, Umut Erdoğan, Saz Ensemble "Sevda" ve Tatavla Keyfi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda müzisyen eşlik etti.

Talneau'nun senaryosuna da imza attığı filmin kurgusunu ise Talneau ile Levent Çelebi üstlendi.

Bir yol belgeseli olan filmin özgün müziklerini ise Tralalka, OKO, Ceyhun Kaya, Baba Zula, Erdal Erzincan yaptı.

Çok sayıda filme ev sahipliği yapan festival 16 Nisan'a kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: AA
İstanbul, Film Festivali, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalyan Temsilcisi Fiorentina, Erol Bulut'un Peşinde Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Elçin Sangu'nun Hangi Partiye Oy Verdiği Ortaya Çıktı İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 21:00:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol Belgeseli "Saz" Festivalde Yoğun İlgi Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]