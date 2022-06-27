Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı

27.06.2022 11:05
Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı

100 Karayolu Bolu Düzce il sınırından yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti.

100 Karayolu Bolu Düzce il sınırından yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti. Yol trafiğe kapanırken kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Düzce Bolu il sınırında sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan İ. idaresinde ki 34 JC 0543 plakalı tanker yolun yağışlı ve kaygan olmasından virajı alamayarak beton blokları yıkıp karşı şeride geçti. Şans eseri karşı şeritten gelen araç olmaması faciayı önledi. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazadan dolayı Ankara istikametine yol trafiğe kapandı. Tankerin çekilmesi ile yol trafiğe açıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ankara, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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