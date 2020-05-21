Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor - Son Dakika

Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

İSTANBUL - Yollarının yapımı tartışma konusu olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor.

2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Açılış törenine Japon Başbakanı Şinzo Abe de video konferans ile bağlanacak.

Dev bir sağlık kompleksi olan hastanenin yollarının yapımı büyük tartışma konusu olmuş, İstanbul Büyüşkehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'nı karşı karşıya getirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi "bütçemiz yok" diyerek hastane yollarının yapamayacağını İstanbul Valiliği'ne bildirmiş, bunun üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yolların yapımını devralmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." İfadelerin kullanmıştı.

Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan Ulaştırma Bakanlığı 1 ay gibi kısa bir sürede tüm bağlantı yolları ve viyadüklerin yapımını tamamladı.