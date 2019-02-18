Son Dakika Haberleri: Yöresel Lezzetler Kahramanmaraş'ta Buluştu

Yöresel Lezzetler Kahramanmaraş'ta Buluştu

38 dakika önce

Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler, Kahramanmaraş'ta açılan 'Yöresel Lezzetler Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yöresel Lezzetler Kahramanmaraş'ta Buluştu, System.String[]
Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yöresel ürünler, Kahramanmaraş'ta açılan 'Yöresel Lezzetler Fuarı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde sergilenen ve satışa sunulan fuarda, Malatya kayısısından Erzincan'ın tulum peynirine, İzmit'in pişmaniyesinden, Afyon'un lokumuna kadar farklı tatlarda ürün bulunuyor. Yaklaşık 100 çeşit ürünün sergilendiği fuarın bir ay açık kalacağı öğrenildi.

Fuarda satış yapan Halil İbrahim Neşnat, "Türkiye'nin birçok ilini bir araya getirdik. Bal, tahin, zeytin, pişmaniye ve peynir gibi ürünleri burada sergiliyoruz. Türkiye'yi biz vilayet vilayet geziyoruz. Amacımız vatandaşlara hizmet etmektir" diye konuştu.

Lezzet fuarında, Antalya'dan gelen iki adet deve ve iki midilli atlarıyla da çocuklara tur attırılıyor. Deve ve atlarla fuarda tur düzenleyen Hasan Turgut ise, "Burada çocuklarımızı deve ve atlara bindiriyoruz. Geçmişi canlandırmak için bu tür etkinliklere katılıyoruz" dedi.

Deveye binen Hasan Kalaycı isimli küçük çocuk ise, "İlk önce biraz heyecanlandım, çok güzel oldu bütün arkadaşlarımı davet ediyorum. Daha önce ben televizyondan görmüştüm deveyi şimdi üzerine bindim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:47 Kaynak: İHA

İzmit, Erzincan, Türkiye, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:25:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yöresel Lezzetler Kahramanmaraş'ta Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]