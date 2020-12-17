Youtube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararı TBMM'de memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Youtube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararı TBMM'de memnuniyetle karşılandı

17.12.2020 13:23
Youtube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararı TBMM'de memnuniyetle karşılandı, System.String[]

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Youtube'un temsilci atayacağını duyurmasını komisyon başkanlık divanı olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, " Youtube'un temsilci atayacağını duyurmasını komisyon başkanlık divanı olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Youtube'un bu kararının, diğer sosyal ağ sağlayıcılarına da örnek olacağını umuyoruz." dedi.

Yayman, komisyon başkanlık divanı üyeleri AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile düzenlediği basın toplantısında, Youtube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararını resmen duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sosyal ağ sağlayıcıların etkinliğinin dünya çapında artması üzerine bu mecraların hukuki statüsü ve yasal mevzuatlarına ilişkin parlamentoların çalışmalar yürütmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getiren Yayman, TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasının bir örneklik teşkil ettiğinin altını çizdi.

Komisyon hakkında bilgi veren Yayman, "Komisyonumuz asla bir yasaklama komisyonu değildir. Komisyonumuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mevcut yasal mevzuatı, hukuk çerçevesinde konuları takip eden bir komisyondur." ifadesini kullandı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilcilik açma yükümlülüğü getirildiğini anımsatan Yayman, "Bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Youtube'un temsilci atayacağını duyurmasını komisyon başkanlık divanı olarak memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Youtube'un bu kararının, diğer sosyal ağ sağlayıcılarına da örnek olacağını umuyoruz. Bu bağlamda komisyon olarak sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemizde temsilci atayarak hukuki ve mali muhataplık oluşturması hususun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Yayman, sosyal ağ sağlayıcılarının Fransa, Almanya ve Kanada'da geliştirdiği hukuksal ve kurumsal ilişkinin Türkiye'de de kurulmasını arzu ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Facebook ve Twitter kullanıcı sayısı açısından dünyada ilk 10 ülke içerisinde bulunduğuna dikkati çeken Yayman, bu rakamların dahi bir muhataplık ilişkisinin acilen kurulması yönünde veri ortaya koyduğunu vurguladı.

Yayman, bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan "kuru ekmek" diyaloğuna ilişkin görüşünü sorması üzerine, bütçe görüşmelerinde gecenin geç saatlerinde tansiyonun yükseldiğini, bir tartışma olduğunu dile getirdi. Hüseyin Yayman, "Hem Engin Altay'ı hem de Şahin Tin'i dinleyen birisi olarak; Şahin Tin, 'Bu bir yanlış anlaşılma oldu. Ben bunu kastetmedim.' dedi. Bu tartışma nereye gider gitmez, bilmem." değerlendirmesini yaptı.

Dijital Mecralar Komisyonu, Youtube, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Youtube'un Türkiye'de temsilcilik açma kararı TBMM'de memnuniyetle karşılandı - Son Dakika


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