YouTuber Bilal Hancı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise yurt dışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan isimlerin Adli Tıp'a götürülerek uyuşturucu testine sokulması bekleniyor.

Bilal Hancı

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

BİRÇOK İSİM TUTUKLANDI

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'in de tutuklu isimler arasında yer alıyor. Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SON DALGA OPERASYONDA ÜMİT KARAN DA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmıştı. Dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.