Yozgat'a 643 TOKİ konutu yapılacak - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'a merkeze yapılması planlanan 643 daireden oluşan TOKİ konutlarının 22 Nisan'da inşaat ihalesinin yapılacağını söyledi.

AA Yozgat bürosunu ziyaret eden Milletvekili Başer, Yozgat'ta yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu.

Başer, Yozgat'ın AK Parti iktidarında sağlıktan eğitime, ulaşımdan toplu konuta gibi birçok konuda önemli hizmetlere kavuştuğunu belirtti.

Vatandaşın merakla beklediği toplu konut projesinin tamamlandığını ve ihale aşamasına geldiğini ifade eden Başer, "Kent merkezimizde Mutafoğlu Mahallesi 2. mıntıkada uygulanacak 643 konut bir ticaret merkezi ve bir camiden oluşan proje TOKİ tarafından 22 Nisan'da ihale edilecek. İnşallah mayıs, haziran gibi de inşaat başlayacak." dedi.

Başer, yapılacak toplu konutların yatay mimaride olacağını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yapılaşmada yatay mimariye dönüşüm olmasını istemesi üzerine daha önce 8 kat olan konutlar 5 kata düşmüş oldu. Bu projenin biraz gecikmesinin sebebi de yatay mimariye göre yeni bir proje hazırlanmasından kaynaklanmıştır." diye konuştu.

"Et ve Süt Kurumu Yozgat'ta süt ve süt ürünleri üretecek"

Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye'de ilk defa Yozgat'ta süt ve süt ürünleri üreteceğini aktaran Başer, şunları kaydetti:

"Et ve Süt Kurumu, Yozgat'taki süt ünitesini faaliyete geçiriyor. Bunun için önümüzdeki hafta içerisinde ihale ilanına çıkıyor. Burada ilk etapta süt, yoğurt, peynir, tereyağı üretimi yapılacak, daha sonra da süt tozu üretilecek."

Başer, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu dile getirerek, açılacak süt ünitesinin hayvancılığın gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını aktardı.

İnşaatı devam eden ve müteahhit firmadan kaynaklanan sebeplerden dolayı çalışmaları duran cezaevi inşaatının tekrar başladığını vurgulayan Başer, "Cezaevi inşaatı yüzde 95 seviyesinde durmuştu. Tekrar ihale edildi ve yer teslimi yapıldı. Cezaevi de bu yıl içerisinde hizmete açılacak." ifadelerini kullandı.

Başer, Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun bu yıl öğrenci alacağını anlatarak, "Bu okulumuzda öğretim üyesi eksikliği vardı. Rektörümüz öğretim üyesini tamamladı ve bu yıl öğrenci alamı yapacak. Burası kaplıcalarımızın değerlendirilmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından ilimiz için önemli bir kazanım olmuştur." dedi.

Havalimanı ve hızlı tren inşaatlarının hızla sürdüğüne değinen Başer, hızlı trende yakın zamanda deneme sürüşlerinin yapılacağı bilgisini verdi.