Son Dakika Haberleri: Ypg'nin Siyasi Kolu PKK ile Bağlantılıdır"

Ypg'nin Siyasi Kolu PKK ile Bağlantılıdır"

22 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Lindsey Graham, "PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür.

Ypg'nin Siyasi Kolu PKK ile Bağlantılıdır
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatörü Lindsey Graham, " PKK, ABD nazarında bir terör örgütüdür. YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır" dedi. Türkiye temasları sona eren ABD Senatörü Lindsey Graham düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. PKK'nın ABD nazarında bir terör örgütü olduğunu kaydeden Graham, "YPG'nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır. Müttefik Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz. Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara da bir şeyler borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması var" ifadelerini kullandı.

"ABD ASKERİ HEMEN ÇEKİLİRSE SURİYE'DE DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞ ÇIKAR"

ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda Graham, "ABD askeri hemen çekilirse Suriye'de daha büyük bir savaş çıkar. Trump'ın çekilme sürecini yavaşlatarak Münbiç yol haritasına odaklanmasını umuyorum. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak. Suriye'den plansız bir şekilde çekilme kaosa neden olur. Bunun Türkiye için felaket olacağını Başkan Trump'a söyledim. DEAŞ'lılar hala dağlarda. Trump'ı Obama gibi hata yapmaması için uyardım" açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN

Graham, güvenli bölge Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını vurguladı. Graham, şunları kaydetti:

"Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur. Bu süreci doğru yönetmeliyiz, Turmp dikkatli olmalı. Türkiye bizim silahlandırdığımız kişilerle muhatap olmak zorunda kalacak. Münbiç Cenevre'ye gidişin ilk basamağıdır."

(Pelin Üzek Kılıç - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel
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