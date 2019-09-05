Son Dakika Haberleri: YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor
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YPG/PKK Türkiye sınırında tüneller kazmaya devam ediyor

2 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınır hattında tünel kazmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 23 Ağustos'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın bazı mevzilerini yok ettiğini duyurmuştu.

?Ancak Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki sahadan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma çalışmalarını da sürdürüyor.

Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de bu faaliyeti daha önce yürüten örgüt, halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de de yeni tüneller kazıyor.

AA'nın kazı çalışması devam eden tünellerde yaptığı yeni çekimlerde örgütün söz konusu faaliyetlerine son vermediği görülüyor. ?

Daha önce terör örgütü DEAŞ'ın uyguladığı taktikleri kullanan YPG/PKK, tünelleri olası askeri harekatlara karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazıyor.

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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