Son Dakika Haberleri: YPG/PKK, Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor
Son Dakika Güncel YPG/PKK, Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor

YPG/PKK, Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor

52 dakika önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.

YPG/PKK, Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.

YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına yöneldi.

YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen web sitelerine göre, Şahin Cilo isimli terörist, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.

Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.

YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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