Ysk, 11 Adayın Seçmenler Tarafından Cumhurbaşkanı Adayı Gösterilebilmesine Karar Verdi - Son Dakika
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Ysk, 11 Adayın Seçmenler Tarafından Cumhurbaşkanı Adayı Gösterilebilmesine Karar Verdi

21.03.2023 20:38

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK); aralarında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi.

YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22- 27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

1.Davut TURAN

2.Doğu PERİNÇEK,

3.Erkan TRÜKTEN,

4.Halil Murat ÜNVER,

5.Hilmi ÖZDEN,

6.İrfan UZUN,

7. Muhammed Ali Fatih ERBAKAN,

8.Muharrem İNCE,

9.Sinan OĞAN

10.Tevfik Ahmet ÖZAL

11.Yakup TÜRKAL

Kaynak: ANKA
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