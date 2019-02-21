Son Dakika Haberleri: Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti

Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti

38 dakika önce

Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti Gebze-Halkalı hattı Mart'ta açılacakİSTANBUL - İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti.

Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
Gebze- Halkalı hattı Mart'ta açılacak

İSTANBUL - İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti. Öte yandan Bakan Turan, Gebze-Halkalı arası hattın Mart'ın ilk haftası açılacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

Gebze, Halkalı, Avrupa, Genel
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