Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti
38 dakika önce
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti Gebze-Halkalı hattı Mart'ta açılacakİSTANBUL - İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti.
Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa
Yakasına geçti
Gebze- Halkalı
hattı Mart'ta açılacak
İSTANBUL - İstanbul
'da Yüksek Hızlı Tren ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan
'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti. Öte yandan Bakan Turan, Gebze-Halkalı arası hattın Mart'ın ilk haftası açılacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:18 Kaynak: İHA
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