YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerden 773'ü Boğaziçili oldu - Son Dakika
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YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerden 773'ü Boğaziçili oldu

19.08.2022 14:00
YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerden 773'ü Boğaziçili oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren, aralarında eşit ağırlık puan türü birincisi Selin Aşıkiraz'ın da bulunduğu ilk 1000 öğrenciden 773'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren, aralarında eşit ağırlık puan türü birincisi Selin Aşıkiraz'ın da bulunduğu ilk 1000 öğrenciden 773'ü Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi YKS sonuçlarına göre en başarılı öğrencilerin tercih listesinde ilk sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor.

Bu yıl tüm puan türleri toplamında ilk 10 öğrencinin 6'sı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldu. Aralarında eşit ağırlık birincisi Selin Aşıkiraz'ın da bulunduğu 6 öğrenci, Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine yerleşti. Bu sayı 2021 yılında 4 olmuştu.

Yine tüm puan türlerinde ilk 100 adayın 68'i Boğaziçili oldu. Bu sayı geçen yıl 62'ydi. İlk 500 adaydan 387'si de bu üniversiteyi tercih etti. İlk 1000 adaydan 773'ü Boğaziçi Üniversitesine yerleşirken bu sayı 2021'de 700'dü.

Sınav sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi taban sıralamalarında da ciddi yükselmelerin olduğu tespit edildi. Geçen yıl öğrenci alan 33 programın 28'inin taban sıralamaları arttı. Yerleştirmelerde esas alınan taban başarı sıralamaları bakımından artış oranı yüzde 84,8 oldu.

Boğaziçi Üniversitesine yerleşenlerin yüzde 47'sini kız, yüzde 53'ünü erkek öğrencilerin oluşturduğu belirlendi. Tercih sıralaması açısından ise Boğaziçi Üniversitesi, yerleşenlerin yüzde 37'sinin birinci, yüzde 19'unun ikinci, yüzde 15'inin üçüncü tercihi oldu. Buna göre adayların yüzde 71'i ilk üç tercihine göre Boğaziçi Üniversitesine yerleşti.

Hukuk Fakültesi ilk yılında kontenjanını doldurdu

İlk kez 2022 YKS ile öğrenci alan ve 72 kişilik kontenjanı dolan Hukuk Fakültesi, Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında önemli bir sıralamaya oturdu.

Kamu üniversiteleri arasında en yüksek ikinci puan ve sıralamaya sahip olan Hukuk Fakültesi, eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 159 yıllık geleneği, başarılı eğitim ve araştırma kadrosu ile kurumun başarısını artırarak sürdürmesi hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.

Üniversitede başlattıkları kabuk değişiminin kamuoyu ve adaylar tarafından da anlaşılmış olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran İnci şunları kaydetti:

"Sınavdan önce yeni kurulan ve her biri birbirinden değerli genç bir akademik kadroya sahip Hukuk Fakültemiz sayesinde tercihlerde artış olacağını ifade etmiştim. Hatta ilk 1000 adayın 800'ünü hedeflediğimizi söylemiştim. Şimdi bu sayının 700'den 773'e sıçradığını gördük. Bu da eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan Hukuk Fakültemiz sayesinde gerçekleşmiştir."

İnci, Hukuk Fakültesinde verilecek derinlikli ve güncel eğitimin gözlenmesiyle puanlarının gelecek yıllarda daha da artacağına emin olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerden 773'ü Boğaziçili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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