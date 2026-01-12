Yüksekova\'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan tek odalı evde yalnız yaşayan Kerem Kaçıcı (63), zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yaylacık Mahallesi'nde bulunan tek katlı, tek odalı ve kerpiçten yapılmış derme çatma evde yaşayan Kerem Kaçıcı, hiç evlenmediği için tek başına yaşamını sürdürüyor. Evinde mutfak, banyo ve tuvalet bulunmayan Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Anne ve babasının vefatının ardından yalnız kaldığını söyleyen Kaçıcı, "3 erkek kardeşiz. Büyük ağabeyim burada, ama çok yaşlandı. Diğer kardeşim Van'da yaşıyor. Ben de kendi halimde burada yaşamaya çalışıyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda değilim. Tansiyon hastasıyım. Yeğenim ara sıra evinde yaptıkları yemekleri getiriyor. Banyomu evin içinde leğende yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı ise köy camisinin tuvaletini kullanarak karşılıyorum" dedi.

Evinin kerpiçten yapıldığını ve artık kullanılamaz durumda olduğunu belirten Kaçıcı, "Tek isteğim, bir odamın, mutfağımın, banyomun ve tuvaletimin olduğu, insan gibi yaşayabileceğim bir ev. Yetkililerden bana uzanacak bir yardım eli bekliyorum" diye konuştu.