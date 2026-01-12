Yüksekova'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam

Yüksekova\'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam
12.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalnız yaşayan Kerem Kaçıcı, mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan evde zor şartlarda yaşıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, mutfak, banyo ve tuvaleti olmayan tek odalı evde yalnız yaşayan Kerem Kaçıcı (63), zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinin Yaylacık Mahallesi'nde bulunan tek katlı, tek odalı ve kerpiçten yapılmış derme çatma evde yaşayan Kerem Kaçıcı, hiç evlenmediği için tek başına yaşamını sürdürüyor. Evinde mutfak, banyo ve tuvalet bulunmayan Kaçıcı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Anne ve babasının vefatının ardından yalnız kaldığını söyleyen Kaçıcı, "3 erkek kardeşiz. Büyük ağabeyim burada, ama çok yaşlandı. Diğer kardeşim Van'da yaşıyor. Ben de kendi halimde burada yaşamaya çalışıyorum. Artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak durumda değilim. Tansiyon hastasıyım. Yeğenim ara sıra evinde yaptıkları yemekleri getiriyor. Banyomu evin içinde leğende yapıyorum. Tuvalet ihtiyacımı ise köy camisinin tuvaletini kullanarak karşılıyorum" dedi.

Evinin kerpiçten yapıldığını ve artık kullanılamaz durumda olduğunu belirten Kaçıcı, "Tek isteğim, bir odamın, mutfağımın, banyomun ve tuvaletimin olduğu, insan gibi yaşayabileceğim bir ev. Yetkililerden bana uzanacak bir yardım eli bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Yüksekova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi Ederson’un eşi Türkiye’ye çabuk uyum sağladı Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:18:39. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Zor Koşullarda Hayat Süren Adam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.