Son Dakika Haberleri: Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı

1 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hakkari Havalimanı Müdürlüğünce, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hakkari Havalimanı Müdürlüğünce, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF), 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği pistte alev alan uçağı söndürme ve yaralıları kurtarma çalışması yapıldı.

Tahliye işlemini başarıyla gerçekleştiren ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının pistte oluşabilecek bir kazaya en kısa sürede müdahale etmek olduğunu söyledi.

Bu kapsamda yangın tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Değirmenci, ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdüğünü dile getirdi.

Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı da tatbikatın başarılı geçmesinden dolayı görevlilere teşekkür etti.

Tatbikatın ardından ekiptekiler, Türk bayrağı açarak "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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