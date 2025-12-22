Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu - Son Dakika
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
22.12.2025 14:16
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan ve doğum gününde arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, 2 Aralık'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ağrı'da yumurtaya alerjisi olan üniversite öğrencisi Remziye Horuz, doğum gününde yediği pasta yüzünden yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdunda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi.

ARKADAŞLARI ÖZELLİKLE UYARDI

İddiaya göre il merkezinde bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Öte yandan, olay günü alınan pasta numunesinin yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği öğrenildi.

ÜNİVESİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, başsağlığı mesajı yayımladı. Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ağrı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu - Son Dakika
