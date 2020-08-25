Yunak'ta okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda, okulların yeni normale uygun biçimde gerek fiziki gerekse teknolojik olarak hazırlıklarının tamamlanması sürecinin titizlikle takip edilip, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde gözden geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, başkanlığında ve korona önlemleri altında düzenlenen toplantı, Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Şube müdürlerinin de yer aldığı programda, Yunak'taki tüm okul müdürleri hazır bulundu.

Okulların 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı hazırlık çalışmalarının gözden geçirildiği toplantıda, 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan mesleki çalışmaların gündemi ve ayrıntıları görüşüldü.

31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan "Uzaktan Eğitim" sürecinde dikkat edilmesi gereken konular da ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca 2019-2020 Yılı LGS ve YKS Merkezi Sınavlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantının devamında okullarda salgın nedeniyle alınacak tedbirler de gözden geçirildi.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.