Yunus Emre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Yakışıyor mu Bu Sözler" - Son Dakika
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Yunus Emre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Yakışıyor mu Bu Sözler"

05.07.2022 15:35
Yunus Emre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Yakışıyor mu Bu Sözler"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi için gittiği İspanya’da yabancı gazetecilere muhalefeti şikayet etmesine ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yakışıyor mu bu sözler? Bu milletin her bir ferdinin temsilini üstlenen bir makamın, üstelik yabancı bir ülkede ve gazetecilere böyle konuşması doğru mu? Sayın Erdoğan’ın saltanatının sonunun geldiği görülmekte, dış politikada bile soğukkanlılığını yitirdiği anlaşılmaktadır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için gittiği İspanya'da yabancı gazetecilere muhalefeti şikayet etmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yakışıyor mu bu sözler? Bu milletin her bir ferdinin temsilini üstlenen bir makamın, üstelik yabancı bir ülkede ve gazetecilere böyle konuşması doğru mu? Sayın Erdoğan'ın saltanatının sonunun geldiği görülmekte, dış politikada bile soğukkanlılığını yitirdiği anlaşılmaktadır" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İspanya'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında muhalefeti eleştirmesine tepki gösterdi. Emre, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonunda gazetecilerle söyleşi yaptı, soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Madrid'deki yabancı basınla bir araya gelmesinde muhalefeti eleştirmesi ve 'Türkiye muhalefeti böyledir' sözleri ile muhalefeti şikayet etmesi büyük talihsizliktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz ve davranışı, Anayasa'da belirtilen 'Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder' ilkesi ve yemin ettiği tarafsızlık hükümleri ile bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanlığı gibi yüce bir makamda oturan bir kişinin, dış ziyaretinde, özellikle de yabancı basın önünde kapsayıcı, kucaklayıcı bir dil kullanması ve ona göre tutum takınması gerekir.

"DIŞ POLİTİKADA TEMEL İLKEMİZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN MENFAATLERİNİ KORUMAKTIR"

Muhalefet olarak, adil ve demokratik bir Türkiye'de, hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmediği bir ülke yaratmak yegane amacımızdır. İktidarı eleştirmek, doğruya yönlendirmek, yolsuzlukları ve yoksulluğu ifşa etmek, vatandaşımızın hak ve hukukunu korumak, ülkemizde demokrasiyi ve hukuk devletini üstün kılmak içindir. Dış politikada da en temel ilkemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak menfaatlerini korumaktır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ülkemizin hak ve çıkarları için görüş ve öneride bulunmak, kıymetini bilen bir iktidar için nimettir. Söze geldi mi 'Danışma ve meşveret bizim geleneğimizdir' diyeceksiniz, ama tek adamın dayanılmaz egosu ile 'her şeyi ben bilirim, ben yaparım' anlayışından vazgeçmeyeceksiniz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI'NA YAKIŞIYOR MU BU SÖZLER"

Biz 'ABD Başkanı Biden ile yapılan ve yere göğe sığdırılmayan görüşmede Biden'ın sözde Ermeni soykırımı konusunda yaptığı açıklama ve FETÖ elebaşının Amerika'da yaşıyor olmasını ya da Amerikan Kongresi'nin Erdoğan'ın mal varlığının araştırılmasını istemesini gündeme getirdiniz mi' dediğimizde, 'Türkiye muhalefeti böyledir' diyeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yakışıyor mu bu sözler? Bu milletin her bir ferdinin temsilini üstlenen bir makamın, üstelik yabancı bir ülkede ve gazetecilere böyle konuşması doğru mu? Sayın Erdoğan'ın saltanatının sonunun geldiği görülmekte, dış politikada bile soğukkanlılığını yitirdiği anlaşılmaktadır."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Yakışıyor mu Bu Sözler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunus Emre'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na Yakışıyor mu Bu Sözler" - Son Dakika
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