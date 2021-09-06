Yunus Emre Enstitüsü, "Selam Olsun" projesinin üçüncü durağı Tiran'da etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), vefatının 700. yılında Yunus Emre'yi anmak, Balkanlar'da, kültürel ve tarihsel bağları sanat ile pekiştirmek amacıyla yürütülen "Selam Olsun" projesinin üçüncü durağında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da etkinlikler düzenlendi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiran'daki "Jordan Misja" Sanat Okulu "Tonin Harapi" Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programa halk büyük ilgi gösterdi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez oyunlarından Karagöz-Hacivat ve kukla gösterilerinin Abdülaziz Öktem ve Faruk Karagül tarafından sergilendiği programda, öğretim görevlisi Murat Yılmaz ve Nagehan Caner ise "4 Kapı 40 Makam" felsefesini ebru sanatı ile icra etmek üzere çalışmalar yaptı ve geleneksel ebru sanatının inceliklerini öğretti.

Öte yandan, cam boncuk sanatçısı Kadriye Yorulmaz tarafından alevde cam ürünleri şekillendirildi ve etkinliğe katılan misafirlere armağan edildi.

Tiyatro performansı ve Türk el sanatlarının yanı sıra Yunus Emre ilahilerini Orta Asya müziği ile birleştiren Arslanbek Sultanbekov'a Anadolu türkülerini Balkan türküleri ile harmanlayan enstitü sanatçısı Alper Tuna'nın eşlik etmesiyle katılımcılara müzik şöleni sunuldu.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi dolasıyla Yunus Emre Enstitüleri olarak dünyanın birçok yerinde Yunus Emre'yi anlama ve anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

"Selam Olsun" sloganıyla Tiran Yunus Emre Enstitüsü olarak etkinlik icra ettiklerini kaydeden Demirbaş, "Yoğun bir katılım ile gerçekleşen etkinlikte, misafirlerin de memnuniyeti bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Oldukça dolu ve eğlenceli bu programın hazırlanmasında başta sanatçılarımız olmak üzere teknik ekibe şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlik, Yunus Emre'nin evrensel ve insanlığa dair mesajlarını içeren seçilmiş şiirlerinin seslendirilmesi ile son buldu.

"Selam Olsun" projesi

Türk kültür ve sanat öğelerini sahne performanslarıyla Balkan ülkelerinde farklı bölge halkları ile buluşturan projede Enstitü, adını ve ruhunu temsil ettiği Yunus Emre'nin kucaklayıcı görüşünü yansıtmayı, ortak tarihin paylaşıldığı coğrafyalarda kültürlerarası diyaloğu pekiştirmeyi amaçlıyor.

"Selam Olsun" projesinin dördüncü ayağı, 8 Eylül'de Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak.

Karadağ ve Arnavutluk'taki programlarını tamamlayan proje ekibi, daha sonra etkinliklerine Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya'da devam edecek.