Yüreğir Belediyesinden koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesinden koronavirüse karşı tedbirler

7 saat önce

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde, sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Dezenfeksiyon aracının da kullanıldığı çalışmalarda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile Yüreğir Devlet Hastanesi önü de dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaptığı açıklamada, virüse karşı her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kocaispir, toplumu paniğe sevk edecek provokatif sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunmasını da istedi.

Fırsatçılara göz yumulmayacağını aktaran Kocaispir, "Fırsatçılık yapan, ürün stoklayan, fahiş fiyat uygulayan iş yerlerine Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerimiz tarafından denetimler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da belediye personeline el temizleme jeli dağıttı. Çay, ilçede yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemlerin artırılacağını bildirdi.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe belediyeleriyle koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek amacıyla "Kriz Merkezi" kuruldu.

Koronavirüse karşı tedbirlerini artıran belediye ekipleri de çalışmaların ilk etabında 114 bin liralık ilaç ve dezenfekte kullandı.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında, ibadethanelerde, huzurevlerinde, okullarda, yurtlarda, otogarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Tarsus ilçesinde de belediye ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, 12 yaş altında çocuğu bulunan ebeveyn, engelli, hamile ve 60 yaşın üzerinde olan belediye personellerine 12 gün izin verildi.

Akdeniz ilçesinde de Sivil Savunma Amirliği bünyesinde ilçe genelindeki ilaçlama çalışmaları sürdürüldü.

Mobil ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktaların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında da dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge uyarınca geçici süre hizmete kapatılması gereken iş yerlerini denetledi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de belediye tarafından Ortodoks Kilisesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, kilisenin iç ve bahçe kısmını temizledi.

Öte yandan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı başkanlığında oluşturulan komisyon, Kovid-19 Eylem Planını hazırladı.

İskenderun Gençlik Merkezi de ay sonuna kadar etkinliklere ara verdiğini açıkladı.

Yüreğir Belediyesinden koronavirüse karşı tedbirler

Koronavirüs, Yüreğir, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:45 Kaynak: AA
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