Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Reyhanlı ilçesi Antakya - Reyhanlı yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe araç çarptı. Aracın çarpmasıyla eşek telef olurken, yanında bulunan sıpası kazayı yara almadan atlattı.

ANNESİ SAATLERCE YANINDAN AYRILMADI

Eşeğe çarparak telef eden sürücü, ölen eşeği yol kenarına kadar sürükleyip bıraktı. Araç çarpmasıyla telef olan eşeğin sıpası kaza sonrası annesinin yanına giderek saatlerce yanından ayrılmadı. Yalnız kalan sıpaya, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahip çıktı.

SIPA ANNESİNİN BAŞINDA SAATLERCE AĞLADI

Telef olan eşeğin yavrusunun saatlerce annesinin yanından ayrılmadığını ifade eden vatandaş Faruk Erkal, sıpanın ağladığını söyledi. Erkal, "Burada eşek ve yavrusu var. Araçlar burada çok hızlı geçiyorlar. Biraz dikkatli olmalarını istiyorum. Çünkü burada herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Gördüğünüz gibi eşek yavrusu, annesini bırakmıyor. Anne eşeğe arabayla çarpıp kaçmışlar, anne eşek de ölmüş. Burası köy yeri sürücüler biraz daha dikkatli olsunlar. Annesi ölmüş ama yavrusu annesini bırakamıyor. Annesi öldü diye eşek yavrusu ağlıyor. Bu bir hayvan ama bu bir candır. Hayvan deyip bu şekilde bırakmayalım. Eşek yavrusu da bir can taşıyor. Annesi ölmüş eşek yavrusu, yazık oldu. O yüzden burada daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.