Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantısına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Bugün küresel piyasalarda ECB'nin Mario Draghi başkanlığındaki son toplantısı ve yoğun veri takvimi takip ediliyor. Yurt içinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağı açıklaması sonrası pozitif seyreden piyasalarda, TCMB'nin faiz kararı gündemin odağında yer alıyor.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılırken, ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 100 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor. TCMB son iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini toplam 750 baz puan indirerek yüzde 16,50'ye çekmişti.

Bugünkü PPK toplantısı öncesinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,75, TCMB'nin beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 12,69 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, gerçekleşen enflasyon ve beklentilerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirimlerini sürdüreceğini belirterek, bugünkü karar metninde, 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek yılın son PPK toplantısı için yapılacak iletişimin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de dün, açıklanan şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olduğu günde Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği gündemi meşgul etmeye devam ederken, dün açıklanan Avro Bölgesi tüketici güven endeksi düşüşünü devam ettirdi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,08 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre gerilemesine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 geriledi. Dün yüzde 2,4 artarak 61,3 dolarla yaklaşık 4 haftanın en yükseğine çıkan Brent petrolün varil fiyatı ise 61 doların hemen altında yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün azalan risk iştahı ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785 puandan tamamladı. Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile düşüşü ive kazanan dolar/TL ise 5,7253'ü görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7410 seviyesinden işlem görüyor.

Trump, dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile düzelen diplomatik ilişkilerin etkisiyle Türk lirası varlıkların üzerindeki baskının ortadan kalktığını dile getiren analistler, döviz kurlarının sakin bir seyir izlemesi ve BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydederek, dolar/TL'de ise 5,72 ve 5,65 seviyelerinin takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

16.45 ABD, ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları