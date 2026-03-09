Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Haberin Videosunu İzleyin
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan\'ın yeni işi
09.03.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan\'ın yeni işi
Haber Videosu

Sosyal medyanın gündemine oturan ve yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, yeni bir fenomen olma yolunda ilerliyor. 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programına katılan Nazan, TikTok'ta canlı yayınlar yaparak gelir elde etmeye başladı.

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇMAYA BAŞLADI

Programdaki açıklamaları ve özellikle yüzündeki dövmelerle dikkat çeken Nazan Ünal, sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu. Ünal, son dönemde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla takipçileriyle buluşurken platform üzerinden gelir elde etmeye başladığını söyledi.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

"HOŞUMA GİDEN ŞEYLERİ DÖVME YAPTIRDIM"

Vücudunda çok sayıda dövme bulunduğunu anlatan Ünal, dövmelerinin hayatındaki acıları temsil ettiğini ifade etti. Ünal, "Vücudumda bir sürü dövme var. Hepsini insanların bende açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım" sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Yüzündeki "Savage" dövmesinin anlamını da sonradan öğrendiğini belirten Ünal, "O anlama geldiğini bilmiyordum. Hoşuma giden şeyleri dövme yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Nazan Ünal, programda yaptığı açıklamalarda kendisinden 14 yaş küçük olan Burhan Kral tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürmüştü. Ünal, TikTok üzerinden tanıştığı kişi için Düzce'ye taşındığını ancak büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

"Ben Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim" diyen Ünal, evini satmak isterken satıştan gelen paranın da söz konusu kişinin hesabına gönderildiğini ve geri alamadığını iddia etti.

Ünal ayrıca yaşadığı süreçten sonra hayatında önemli değişiklikler yaptığını belirterek üç yıldır tesettürlü olduğunu ve kendisini tövbekâr olarak tanımladığını dile getirdi.

Didem Arslan Yılmaz, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • batu kork batu kork:
    Başörtusunu aksesuar olarak kullananlardan biri daha 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Hasan Can Kaya’nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu
Sabaha karşı kapıya geldi Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı
Manisa’da korkutan deprem Manisa'da korkutan deprem

10:08
Bomba gibi iddia Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
Bomba gibi iddia! Ertan Torunoğulları dün gece hakem odasını basmış
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:47
Derbi savaş alanına döndü Rakibine yumruk attı
Derbi savaş alanına döndü! Rakibine yumruk attı
09:31
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:21
Yüksel Yıldırım’ın “Fenerbahçe’nin içinden geçerdik“ sözlerine gece yarısı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı yanıt geldi
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:19:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.