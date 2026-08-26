Zamanın yönünü değiştiren roman! Tuğba Sarıünal\'dan "Yarını Hatırla"

Yazar Tuğba Sarıünal'ın yeni romanı "Yarını Hatırla" okurlarla buluştu. Ortapia Yayınları tarafından yayımlanan psikolojik roman, zamanı alışılmış anlamının dışına çıkararak hafıza, kimlik, seçimler ve insanın kendi varoluşu üzerine bir hikâye sunuyor.

"İNSAN GERÇEKTEN YALNIZCA GEÇMİŞİNİ Mİ HATIRLAR?"

"İnsan gerçekten yalnızca geçmişini mi hatırlar?" sorusundan hareket eden roman, okuru yalnızca olayların değil, kendi zihninin de peşinden gitmeye davet ediyor.

Psikolojik derinliği ve bilimsel merakı bir araya getiren "Yarını Hatırla", insanın en büyük mücadelesinin zamanla mı yoksa kendisiyle mi olduğu sorusunu merkeze taşıyor. Her bölümde yeni sorular ortaya koyan eser, merak unsurunu hikâyenin temel parçalarından biri haline getiriyor.

ZAMAN VE HAFIZA MERKEZDE

Romanın arka kapak metninde zaman, "dünyanın en kusursuz illüzyonisti" olarak tasvir ediliyor. Bir saniyeyi ömre, bir ömrü tek bir ana dönüştürebilen zamanın insanın algısı üzerindeki etkisi çarpıcı ifadelerle anlatılıyor.

Kitabın arka kapağında, "Bazı suçlular delilleri yok ederdi. 'O' ise zamanı yok ediyordu" ifadeleri de yer alıyor.

"YARINI HATIRLA" RAFLARDA

Okuru hafıza, zaman ve insanın yaptığı seçimler üzerine düşünmeye çağıran "Yarını Hatırla", Ortapia Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap: Yarını Hatırla

Yazar: Tuğba Sarıünal

Tür: Psikolojik Roman

Yayınevi: Ortapia Yayınları

"YARINI HATIRLA; Varoluşu büyük bir perspektiften sorgulayan, yüksek bilinç ve kadim tonla yazılmış muhteşem bir roman."