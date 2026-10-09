Zeytin festivalinde ortalık karıştı! AK Partili ve İYİ Partili vekiller birbirlerine girdi - Son Dakika
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Zeytin festivalinde ortalık karıştı! AK Partili ve İYİ Partili vekiller birbirlerine girdi

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Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen 3. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde siyasi tartışma gerginliğe dönüştü. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz arasında sert sözler havada uçuştu. Çakır'ın "Hırsızın partisi olmaz, hırsız hırsızdır." sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İki milletvekili birbirinin üzerine yürüdü.

Zeytin festivalinde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen etkinlikte AK Partili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Partili Burhanettin Kocamaz arasında çıkan tartışma, iki milletvekilinin karşı karşıya gelmesiyle büyüdü.

FESTİVALDE SİYASİ TANSİYON YÜKSELDİ

Mut Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, iki milletvekili arasındaki sert tartışmaya sahne oldu. Zeytin ve zeytinyağının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen programa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz arasında sözlü gerginlik çıktı. Çakır'ın konuşmasında kullandığı sert ifadelerin ardından tartışma büyüdü. İki siyasetçi arasındaki gerilim, festival alanında yaşanan hareketli anlarla devam etti.

Zeytin festivalinde ortalık karıştı! AK Partili ve İYİ Partili vekiller birbirlerine girdi

"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ, HIRSIZ HIRSIZDIR"

AK Parti'ye katılan Hasan Ufuk Çakır, festivalde yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı. Çakır, "Ben halkın vekiliyim. Hırsızın partisi olmaz, hırsız hırsızdır." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Konuşmasının devamında baklava kutularında ele geçirilen paralara ilişkin göndermede bulunan Çakır, şu ifadeleri kullandı: "Sen baklava kutularında para yakalatacaksın, hırsızlık yapacaksın ondan sonra şu olacak, bu olacak!" Çakır, sözlerini "Geç onları, geç!" diyerek sürdürdü.

SERT SÖZLERİN ARDINDAN BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

AK Parti Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, konuşmasının devamında "Buraya gelip de hiç bulamadığınız bir kalabalık bulup, yalanla bu milletin aklını çelemezsiniz." diyerek eleştirilerini sürdürdü. Çakır'ın sözlerinin ardından Burhanettin Kocamaz ile arasındaki gerilim daha da yükseldi. Sözlü tartışma sırasında iki milletvekili birbirlerinin üzerine yürüdü.

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    Yorumlar (3)

  • Erdal Demirtürk Erdal Demirtürk:
    Hepsi birbirinden rezil ama en iyi hırsız cehaplılar 2 1 Yanıtla
  • BARBAROS BARBAROS:
    Güreş müsabakası düzenleseydiler şöyle er meydanında. Başka bişr şeye yaramıyorlar zaten. Doyurmak zorunda olduğumuz 600 vekil 1 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Döneklerin şu kendini ispatlama çabası.. Kaç yaşında adam işte ama topaç olmuş :) 0 0 Yanıtla
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