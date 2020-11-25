Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı - Son Dakika

Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı

25.11.2020 13:20

Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Edremit körfezinde zeytin hasadı başlarken, on binlerce vatandaş iş sahibi oldu.

Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir'in Edremit körfezinde zeytin hasadı başlarken, on binlerce vatandaş iş sahibi oldu. Zeytin yağındaki kalite de üreticileri sevindirdi.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde zeytin hasadı başlarken, Balıkesir'in diğer ilçelerinden hasat için gelen binlerce vatandaş geçici de olsa iş sahibi oldu. Yazın kurak geçmesi nedeniyle rekoltede düşüklük yaşanırken, zeytin yağındaki kalite de üreticileri sevindirdi. Fabrikalarda sıkılan zeytinlerden 3 ile 8 dizyem arasında yağ çıkıyor. Edremit Körfezinde 13 milyon dolayında zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin hasadının başladığını anlatan Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, " 2020-2021 zeytin hasadımız başlamıştır. 15 gün önce başlayan arkadaşlarımız var. İlk başladığımızda çıkışlarımız 9 kilolarda 10 kilolardaydı. Yani 9 kilo zeytinden bir kilo yağ çıkıyordu. Bu da maliyetleri yükseltiyor. Bu sene çıkan yağımız çok kaliteli. 3 dizyemden başlıyor. En yüksek 8 dizyemyere çıkıyor. Yağımızdaki kalitenin sebebi de, oksijen ve hava.. Karşımızda Kazdağları, sağımızda Madra dağları var. O yüzden şanslıyız. Maliyetlerimiz yüksek. Hasatta erkekler 120, kadınlar ise 90 lira yevmiye alıyor" dedi. Zeytin işçisi Hayriye Özyılmaz da, "90 lira yevmiye alıyoruz, Burada 3 ay boyunca zeytincilik var. .Hepimiz evimizin ekmeğini, yiyeceğini yani masraflarını karşılıyoruz. Ama, keşke 3 ay değil de sürekli bir iş olsaydı. Hani her zaman iş olsa da evimize her zaman bir şey girse" dedi.

Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, "2020-2021 yılı zeytin hasadına başladık. Bu sene zeytin sineğinin az olmasından dolayı zeytin yağlarında çok yüksek bir kalite yakaladık. Dizyem yağları bol bulmaya başladık. Bu da bizim kalitemizi artırdı. Nefasetimizi artırdı. Zeytin yağında en iyi yıllardan birini yaşıyoruz. Zeytinyağını aldığınızda teneke kutularda ve renkli cam şişelerde saklarsanız çok kaliteli zeytinyağı tüketmiş olursunuz" dedi.

Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı
Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı

Balıkesir, Türkiye, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı         
13:54
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
HDP'li Hasan Özgüneş'in HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı         
12:04
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı         
10:54
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 14:15:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytin hasadı binlerce vatandaşı iş sahibi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei