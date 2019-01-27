Son Dakika Haberleri: Zigana Dağında Sömestr Yoğunluğu

Zigana Dağında Sömestr Yoğunluğu

1 saat önce

Zigana dağında sömestr yoğunluğu Bir haftada 50 bin kişi Zigana Dağına akın etti Zigana dağında araç park edecek yer, kiralanacak kayak ve kızak kalmadı Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya rağmen binlerce kişi pazar günü tatilinde Zigana'da gönüllerince eğlendiGÜMÜŞHANE - Türkiye'nin ve Doğu...

Zigana dağında sömestr yoğunluğu
Bir haftada 50 bin kişi Zigana Dağına akın etti
Zigana dağında araç park edecek yer, kiralanacak kayak ve kızak kalmadı
Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya rağmen binlerce kişi pazar günü tatilinde Zigana'da gönüllerince eğlendi

GÜMÜŞHANE - Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilin ilk haftasında kayak merkezini 50 bin kişi ziyaret etti.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında 2 bin 50 metre rakımlı bölgede kurulu tesisler hem yarıyıl tatili hem de kar yağışı nedeniyle bölge ve komşu illerden çok sayıda vatandaşın akınına uğruyor.
Tatil olması nedeniyle çocuklarıyla birlikte çok sayıda aile bölgeye akın ederken, pazar günleri ne araç park edecek yer ne de kiralanacak kızak ve kayak kalıyor.
Özellikle son iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya rağmen vatandaşların Zigana dağına yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisleri işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, yarıyıl tatili dolayısıyla tesislerinin büyük rağbet gördüğünü belirterek, "Yarıyıl tatilinin başından bugüne yaklaşık 50 bin ziyaretçi ağırladık. Zaman zaman kiralayacak kızak, kayak ve araçlar için park yeri kalmıyor. Özellikle pazar günleri çok yoğun geçiyor. Aileler çocuklarıyla birlikte tatili fırsat bilerek burada kızak ve kayakla eğleniyor. Konaklama imkanı ve Zigana Dağı'nın meşhur kuzu etini de ziyaretçilerimize sunuyoruz. Elimizden geldiğince misafirlerimizin tatilini doya doya geçirmesini, buradan mutlu ve huzurlu ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
Trabzon'dan çocuklarıyla Zigana'ya gelen Yakup Canoğlu da 2 yıldır Trabzon şehir merkezine yeterli kar yağmadığını ve kar hasretini gidermek için çocuklarıyla birlikte Zigana Dağı'na geldiklerini belirtti.
Sömestr tatilinin keyfini çocukların çıkardığını ifade eden Canoğlu, yarıyıl tatili dolayısıyla çocukların dağda karla kızak yaptığını aktardı.
Babasıyla bölgeye gelen Sare Canoğlu ise, "Karda kaydım, eğlendim. Tatilin keyfini çıkarıyorum. Babamla oyunlar oynadık. Hep tatil olsa keşke" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

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