Zimbabve "fil dişi" ticareti izni için uluslararası destek arıyor - Son Dakika
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Zimbabve "fil dişi" ticareti izni için uluslararası destek arıyor

17.05.2022 16:07
Zimbabve "fil dişi" ticareti izni için uluslararası destek arıyor

Güney Afrika ülkesi Zİmbabve, kaçak avcılardan ele geçirilen 600 milyon dolar değerindeki fil dişi stokunu satışa çıkarmak için uluslararası destek arıyor.

Güney Afrika ülkesi Zİmbabve, kaçak avcılardan ele geçirilen 600 milyon dolar değerindeki fil dişi stokunu satışa çıkarmak için uluslararası destek arıyor.

Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) gereği dünya genelinde fil dişi ticareti yasak.

Zimbabve Ulusal Parklar ve Yaban Hayatı Yönetim Otoritesi (Zimpark) Direktörü Fulton Mangwanya, piyasa değeri 600 milyon doları bulan 137 ton fil dişi ve 67 gergedan boynuzunun satışına izin verilmesi için bugün Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkent Harare'deki büyükelçileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, kaçak avcılardan elde edilen fil dişi ve gergedan boynuzu stoku büyükelçilere takdim edildi.

Mangwanya, burada yaptığı açıklamada, "Ekonomik değer elde edemeyeceğimiz veya topluluklara geri veremeyeceğimiz bir stoku yönetmenin ve fil türünün korunmasının yükü bizim için oldukça büyük bir acı" diye konuştu.

Ülkede, sayıları hızla artan fil sürülerinin yarattığı sorunlara dikkati çeken Mangwanya, fil dişi satışına izin verilmemesi halinde bu fil nüfusunu koruma altına almak için mücadele edemeyeceklerini ifade etti.

Mamgwanya, batılı büyükelçilerden stoklarında bekleyen 600 milyon dolar değerindeki fil dişi stokunun satışa çıkartılmasına izin verilmesi için destek talep etti.

Zimbabve'de fil nüfusu hızla artıyor

Zimpark verilerine göre, Zimbabve 100 bin civarında file ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki yetkililer, bu sayının ülkenin ulusal parklarının kapasitesinin çok üstünde olmasından ve fil sürülerinin doğal hayatın devamı için hayati önem taşıyan bitki örtüsünü tahrip etmesinden ötürü acil çözüm arayışı içinde bulunuyor.

Zimbabve, bu ay içerisinde Çin, Japonya ve çeşitli Afrika ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla bir "fil zirvesi" düzenlemeyi planlıyor.

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Kaynak: AA

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