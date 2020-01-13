Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor

6 saat önce

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın başlıyor, System.String[]

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor (Başakşehir Fatih Terim)

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Akdeniz Üniversitesi)

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

Kupada son 16 turunun ikinci maçları 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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