Zonguldak Doktorların Seferber Olduğu Kalbindeki Pil Duran Küçük Kız Kurtarılamadı

Doktorların seferber olduğu kalbindeki pil duran küçük kız kurtarılamadı Zonguldak
'ın Gökçebey
ilçesinde, kalbine takılı pil duran 12 yaşındaki Nurcan Öztürk için seferber olan kentteki farklı hastanelerdeki kardiyoloji uzmanı doktorlar, ilçe devlet hastanesinde ilk defa kalp ameliyatı yaparak kalbine geçici pil taktı. Ardından üniversite hastanesine sevk edilen Nurcan Öztürk, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Veysioğlu köyünde yaşayan seramik fabrikasında işçi Saim ve Fadime Öztürk çiftinin kalp hastası olan kızları Atatürk
Ortaokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nurcan Öztürk, dün öğle saatlerinde evde rahatsızlandı. Gökçebey Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Nurcan Öztürk'ün kalbine takılı olan pilin durduğu tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü
, zamanla yarışarak ilçe hastanesinde kardiyoloji uzmanı bulunmaması nedeniyle Devrek
, Ereğli ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi uzman hekimleri ilçeye gönderdi. Kısa sürede ilçeye ulaşan uzman ekip, zaman kaybı olmaması için ilçe hastanesinde ilk defa kalp ameliyatı yaparak Nurcan Öztürk'e geçici pil taktı. Küçük kızın tedavisinin yürütüldüğü Ankara
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktoru da telefonla ameliyata katıldı.
SEVK EDİLDİĞİ HASTANEDE KURTARILAMADI
Hayati tehlikesi bulunan Nurcan Öztürk, ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nurcan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 01.00 sıralarında hayatını kaybetti. Nurcan Öztürk'ün ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Doktorların yaşatmak için büyük mücadele verdiği küçük kız için Gökçebey Merkez Yeni Camii
'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Güçlükle ayakta duran baba Saim Öztürk, taziyeleri kabul etti. Nurcan Öztürk'ün tabutuna gelinlik örtüldü. Küçük kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.
DEDESİ KALP KRİZİ GEÇİRİNCE AMELİYATA GİDEMEDİ
Veyisoğlu Köyü Muhtarı İsmail Aydemir
, küçük kızın kalbindeki pilin değişmesi için Ankara'da ameliyat tarihi verildiği, ancak dedesinin de kalp krizi geçirmesi nedeniyle ailenin hastaneye gidemediğini söyledi. İldeki kardiyoloji uzmanı tüm doktorların Nurcan'ı kurtarmak için mücadele ettiğini ifade eden muhtar Aydemir, Nurcan evde rahatsızlanınca ailesi ilçe hastanesine götürdü. Burada kardiyoloji uzmanı yok. O yüzden hemen Devrek ve Ereğli'den doktorlar geldi. Kendi doktoruna da ulaşıyorlar. Oda telefonla ameliyata katılmış. Onlardan Allah razı olsun. Çok uğraştılar. Ameliyatın ardından üniversite hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakımda maalesef hayatını kaybetti. Geçen haftalarda Ankara'ya gitmişler. Orada doktor kalbindeki pilin değişmesi için ameliyat tarihi vermiş. Bir hafta sonraya randevu vermiş. Tam gidecekleri zaman dedesi kalp krizi geçirdi. O yüzden bir iki gün geç kaldılar. Sonrada bu olay oldu. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin dedi.