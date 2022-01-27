Zonguldak'ta Alemdar Destanı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Uğur Koçyiğit, Osmanlı nakliye gemisi Tir-i Müjgan'ın Kızılırmak ağzında karaya oturması ve Alemdar'ın onu kurtarmak için görevlendirilmesinin, Alemdar'ın tarih yapraklarına altın harflerle kazınmasına neden olduğunu söyledi.

İstiklal Savaşı'nda büyük öneme sahip Alemdar Gemisi'nin 23 Ocak 1921'de 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan kaçırıldığını, halk tarafından Ereğli'de sevinçle karşılanan geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için ayrıldığını anlattı.

Koçyiğit, Alemdar Gemisi'nin ihbar edilmesi üzerine Fransız C-27 gambotunun (bir veya birkaç silahlı küçük savaş gemisi) tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 28 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucu Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı. Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar'a ateş açmış, çatışma seslerini Ereğli'den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a geri dönmesini sağlamıştı."

"Alemdar Destanı, ilk diplomatik zafer niteliğindedir"

Alemdar Gemisi'nin kaçırılmasını önlemek maksadıyla Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtulduğunu ve bir miktar su almasının sağlandığını ifade eden Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Serdümen Recep Kahya, bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'mızın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaşmış, çatışmada 3 personel de yaralanmıştı. 28 Ocak 1921'de bütün Ereğli halkının katılımıyla cenazesi şehir mezarlığına defnedilmiştir. Alemdar'da esir edilen 6 Fransız askerin iadesi maksadıyla 17 Şubat 1921 yılında Alemdar Antlaşması yapılmıştır. Alemdar Destanı, milli hükümet açısından 9 ay sonra 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması'ndan önce kazanılan ilk diplomatik zafer niteliğindedir."

Koçyiğit, Milli Mücadele kapsamında birçok görevde bulunan geminin büyük zaferlerden sonra 1924-1959 yıllarında kurtarma işleriyle uğraştığını, 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını belirterek, "1982'de ise sökülmek üzere satılan Alemdar Gemisi, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda, İstanbul Tersanesi'nin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirilmiştir." dedi.

Törene, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.