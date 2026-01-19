Zonguldak\'ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dün akşam saatlerinde "ava gidiyorum" diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki Mustafa Uçar'dan 20 saattir haber alınamıyor. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen AFAD, UMKE, jandarmanın yanı sıra gönüllülerin de bulunduğu 100'den kişi, termal kameralar ve arama köpekleriyle seferber oldu. Alaplı ilçesine bağlı Çengelli köyü Sindelli Mahallesi mevkiinde arasındaki bölgede dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrılan ve en son 18.00 sularında görülen Karadeniz Ereğli Adliyesi'nde güvenlik görevlisi Mustafa Uçar için arama çalışmaları ikinci gününde aralıksız sürüyor.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

Olayın ardından bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Orhan Kaş olay yerine giderek çalışmaları yakından takip etti. Jandarma, AFAD, UMKE, Alaplı İtfaiyesi ve gönüllü ekiplerden oluşan 100'ü aşkın kişi, yoğun kar yağışı altında 10 kilometrelik bir çapta iz sürüyor.

"TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİMİZ SÜRÜYOR"

Arama sahasında açıklamalarda bulunan Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, devletin tüm unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ailemize öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mustafa Uçar kardeşimiz en son 16.00'da ailesinin yanından ayrılmış. 18.00 gibi de bu mevkide görülmüş. İhbar ulaştığı andan itibaren devletimizin tüm unsurlarıyla gönüllü unsurlarla Alaplı İtfaiyesi ekipleriyle sabaha kadar aralıksız çalışmalar devam etti. Bugün de zorlu şartlara rağmen gerek havadan gerek karadan köpeklerle birlikte 10 kilometre çapında arama söz konusu. İnşallah kardeşimize sağ salim ulaşacağımızı değerlendiriyoruz. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah olumlu olacağını düşünüyoruz. Sahada jandarma, AFAD, UMKE, köylülerimiz 100'den fazla görevli arama faaliyetini sürdürüyor. En son bu mevkide görülmüş. Ondan sona gören olmamış. Telefonu kapalı. Bulunduğumuz mevkiden Alaplı, Ereğli'ye inme durumu var. Sahil yoluna yakın mevkideyiz. İnmiş de olabilir. Telefonu teknik olarak en son dün öğlen saatlerinde sinyal vermiş. Teknik araştırmalarımız da var. Telefonu sinyal de vermiyor. Gerek teknik gerek fiziki takiplerimiz devam ediyor. Hava şartlarımız iyi olsaydı teknolojiyi yaygın kullanarak yapacaktık ama yoğun bir kar yağışı da var. Herkes elinden geleni yapıyor. Devletimiz tüm birimleriyle Valimiz takip ediyor. Dünden beri an be an takip ediyor. Şu an sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz"

"GECEDEN BERİ KAR DURMADI"

Çengelli Köyü Muhtarı Süleyman Özdemir ise ekiplere destek verdiklerini belirterek, "Dün akşam 20.00 sıralarında ihbar geldi. Arkadaşı aramaya geldik. Jandarma ekipleriyle beraber AFAD ve UMKE ile arıyoruz. Gören duyan ulaşsın. Geceden beri kar yağışı aralık vermedi. Yağıyor. Kardeşimize bir şekilde ulaşmamız lazım" dedi. Teknik takibin yanı sıra fiziki taramaların sürdüğü bölgede, kar kalınlığının artması çalışmaları güçleştirse de ekiplerin kritik noktalardaki bekleyişi ve tarama faaliyetleri devam ediyor.