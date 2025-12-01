Zonguldak'ta Korkunç Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Zonguldak'ta Korkunç Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

01.12.2025 17:26
Zonguldak'ta park halindeki kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta şoförünün park edip su dağıtımına gittiği kamyonet, hareket ederek 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi Sarp Eymen Darıcı'ya çarptı. Darıcı hayatını kaybederken, kamyonet şoförü Ömer S. (21) gözaltına alındı.

YOKUŞA PARK ETTİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydana geldi. Ömer S., 67 DD 908 plakalı su dağıtım kamyonetini, anaokulu önündeki yokuşa park ederek, okula su bırakmak için gitti.

Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

ANİDEN HAREKET ETTİ

Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı'ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı. Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alınırken, küçük çocuğun ailesinin feryatları yürek yaktı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

