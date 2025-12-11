Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti
11.12.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti
Haber Videosu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bir ortaokul öğrencisinin uzun süredir maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı, 13 yaşındaki çocuğu intihara sürükledi. Ailenin iddialarına göre, ders kitaplarına yazılan tehditler, okulda yaşanan baskılar ve öğretmenlerin kayıtsız kalması, küçük çocuğu evde kullandığı tüm ilaçları içecek kadar çaresiz bıraktı. Yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu açıklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kemal Özalper Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki bir çocuğun uzun süredir maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı nedeniyle intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun karaciğer yetmezliği riski bulunduğu belirtildi.

"KİTABINA TEHDİT YAZMIŞLAR"

Aile, çocuğun uzun süredir arkadaşları tarafından hakaret, tehdit ve zorbalığa maruz bırakıldığını, hatta ders kitaplarına tehdit içerikli yazılar yazıldığını iddia etti. Anne Hatice A., olay günü oğlunun kendisini ağlayarak aradığını söyleyerek, yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah 06.40'ta okula gönderdim. 07.57'de aradı, ağlıyordu. 'Anne acil gel' dedi. Rehberlik odasında perişan halde buldum. Günlerce kitabına hakaret, tehdit yazmışlar. İki öğretmenine söylemiş, 'Beni tehdit ediyorlar' diye. Öğretmenleri 'Bulursun bunları' demiş. Çocuğum teneffüste bu çocukları nasıl bulsun?"

AİLEDEN OKUL YÖNETİMİNE TEPKİ: İLGİLENMEDİLER

Anne Hatice A., okul yönetiminin şikayetlerine karşı kayıtsız kaldığını savunarak, müdürle görüşmek istediğinde "müfettiş var" denilerek geri çevrildiğini söyledi. Çocuğunun yaşam mücadelesi verdiğini belirten anne, "Yalvardım, ağladım ama kimse ilgilenmedi. 'Burada binlerce çocuk var' dediler. Oğlum eve geldiğinde 'Okula gitmek istemiyorum, tehdit ediyorlar' diyordu. O korkuyla evde kullandığı tüm ilaçları birden içmiş. Şimdi karaciğeri iflas etme noktasında. Benim çocuğum oldu, başka çocuklara olmasın." sözleriyle yaşananları anlattı.

Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Çocuğun amcası Murat A. ise akşam saatlerinde hastaneye koşarak geldiklerini belirterek, olayla ilgili karakola suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve ekledi:

"Çocuk çok ciddi ilaçlar içmiş. Doktorlar karaciğer nakli gerekebileceğini söylüyor. Kim yetersiz kaldıysa, kim sorumluluk aldıysa hepsinden şikayetçiyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız."

Aile, yaşanan akran zorbalığının uzun süredir sürdüğünü, okul yönetiminin gerekli önlemleri almadığını iddia ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma talep edilirken, çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

Kaynak: ANKA

Karaciğer Yetmezliği, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    Öğretmen ne diye orda maaş içinmi. Şeref yoksunu öğretmen 56 14 Yanıtla
  • ATA REİSS ATA REİSS:
    bu çocuğun vebali üstünüzde gereken yapılmazsa yazıklar olsun. 56 0 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş Aytaç Göktaş:
    hergun bir vahşet 36 0 Yanıtla
  • 199715 199715:
    zorbaların birinci derecede sorumlusu anne ve babalarıdır... Hesabı onlara da çıkarın bak ne oluyor. Eskiden utanma, saygı, edep vardı. Öğretmenlerin elinden eğitmenliği de alırsanız. Kaçınılmaz sonuç. Bunları bitirdikten sonraki neslin çocukları bunlar... Çocuk ne görüyorsa onu yapıyor.... 16 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
Trump’tan Karayipler’deki krize boyut atlatacak hamle Trump'tan Karayipler'deki krize boyut atlatacak hamle
Manchester United’dan Sergio Ramos’a kanca Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca
İstanbul’da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi İstanbul'da beton mikserine düşen sürücü yaşamını yitirdi
8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı 8 yıl hapis cezası olan cinayet hükümlüsü yorganların arasında yakalandı
Fenerbahçe’de ayrılık gelişmesi Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
İBB’den imar işlemlerine yüzde 100’e varan oranlarda zam İBB'den imar işlemlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam
Dev maçta Pep Guardiola’nın City’si Alonso’nun Madrid’ini mat etti Dev maçta Pep Guardiola'nın City'si Alonso'nun Madrid'ini mat etti

20:35
Milyonlar merak ediyordu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın akıbeti belli oldu
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu
19:21
Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi
Küme düştüler, 15 yaşındaki 3 çocuk stadı ateşe verdi
19:19
Milli Savunma Bakanı Güler’den PKK’ya net uyarı
Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı
18:59
TBMM’deki taciz skandalında 1 tutuklama
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama
18:59
Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri, Fas’ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi
18:44
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalma ihtimali
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali
18:41
İşte Güllü’nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj Valiz detayı çok ilginç
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
17:56
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı
17:55
Mehmet Akif Ersoy’a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
17:50
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti
17:11
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2025 20:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.