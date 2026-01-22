Zorlu Şartlarda Sağlık Hizmeti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç Köyü Sağlık Evi'nde görev yapan ebe Aysel Daşçi (24), kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı 2 bin 41 rakımlı bölgede, sorumluluk alanındaki 2 köy ve 6 mezrada birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık bin 500 nüfusa hizmet veren ebe Daşçi; anne, bebek, çocuk, kadın ve yaşlı sağlığına yönelik çalışmalarıyla köy halkının takdirini topluyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyü Sağlık Evi'ne 2 yıl önce atanan ebe Aysel Daşçi, Ortaç ve Salkımlı köyleri ile Gümüşlü, Kargılı, Konak, Pirincek, Kapılı ve Gürkaynak mezralarında yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunuyor. Zorlu coğrafyada karla kapanan yollar ve dağlık araziye rağmen sahada aktif görev yapan Daşçi, yoğun kar yağışının etkili olduğu günlerde yolu kapalı evlere kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan karda yürüyerek sağlık hizmeti götürüyor.

ANNE, BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında gebe, bebek ve çocuk izlemeleri, aşı uygulamaları, yaşlı ve yatalak hastaların ev ziyaretleri ile kadınlara yönelik kanser taramalarını düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapılarak erken tanı ve koruyucu sağlık hizmetleri ön planda tutuluyor.

'AMACIMIZ ERKEN TANI VE KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEK'

Amaçlarının erken tanı ve koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek olduğunu belirten ebe Aysel Daşçi, "2 bin 41 rakımlı kırsal bölgede bulunan 2 köy ve 6 mezrada yaklaşık bin 500 nüfusa hizmet veriyorum. Gebe ve bebek hizmetleri, bebek ve çocuk aşıları, yaşlı ve yatalak hastaların ev ziyaretleri ile kadınlara yönelik kanser taramaları çalışmalarımda öncelikli yer tutuyor" dedi.

'ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN SAHADAYIZ'

Zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi için özveriyle çalıştığını kaydeden Daşçi, "İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle kırsalda anne ve çocuk sağlığını güçlendirmeye çalışıyoruz. Gebelik öncesi, gebelik süreci, doğum sonrası ve lohusalık dönemlerinde annelerin yanında oluyoruz. Bebek ve çocuk aşılarını yapıyor, gerekli durumlarda enjeksiyon uygulamalarını hem sağlık evinde hem de saha ziyaretlerinde gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kırsalda yaşayan yaşlı ve yatalak hastaların da düzenli olarak ziyaret edildiğini anlatan Daşçi, bu ziyaretlerde hastaların genel sağlık durumlarının değerlendirildiğini ve gerekli yönlendirmelerin yapıldığını söyledi.

Köylülerden Bayram Karaköm, "2 yıldır köyümüze atanan Ebe Aysel Daşçi, bizden biri oldu. Gece gündüz kar kış demeden sürekli ev ziyaretlerini yapıyor. Azmi ve mücadelesi takdire şayan. Kendi ailemizden biri olarak seviyoruz. Kim ne zaman ararsa arasın hiç düşünmeden yardıma koşuyor" dedi.